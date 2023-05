Il costume è un filo: la Cremaschi lascia senza fiato

Laura Cremaschi in costume è già lanciatissima verso una estate rovente: temperature in aumento, curve esplosive da sogno

Avanti un Altro è uno dei programmi di punta delle reti Mediaset e anche in questa stagione ha confermato tutto il suo successo.

Il quiz show di Canale 5, che va in onda nella fascia preserale prima del telegiornale delle 20, ma che a volte occupa anche la prima serata, riveste una grande attrattiva per il pubblico, per tanti motivi. Uno di questi è certamente la presenza della divina Laura Cremaschi.

La modella e showgirl lombarda si è confermata tra le presenze più gradite e acclamate della trasmissione e non poteva che essere così.

La 36enne ha un ruolo di primo piano nel cast, come una delle bellezze del ‘minimondo’, le cui incursioni in onda danno una marcia in più al programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. E anche quest’anno, ogni volta che Laura si è presa il centro della scena, lo studio e il pubblico a casa sono rimasti senza parole.

La ‘ragazza del web’, già celebre in passato come influencer dedita a pronostici calcistici sexy, è ormai una celebrità televisiva e social, con un seguito da oltre un milione di followers su Instagram.

La sua avvenenza lascia il segno in ogni occasione ed è perfettamente riconoscibile, come garanzia di fascino e sensualità senza limiti.

Laura Cremaschi, la lunga estate caldissima: visione del lato A incontenibile, non lascia scampo

Non c’è neanche bisogno di dire che Laura sarà una delle principali protagoniste dell’estate sul web. Visto il suo fascino, è a dir poco inevitabile. Ed ecco come la Cremaschi farà in modo che i fan non avvertano la sua mancanza sul piccolo schermo.

Una primissima anticipazione di quello che ci aspetta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Laura lancia la sfida a tutte le altre bellezze della community e lo fa mettendo in mostra le solite curve spettacolari.

Il costume fatica notevolmente a contenere il lato A, il filtro in bianco e nero come sempre esalta la perfezione delle sue curve e l’accenno di trasparenza fa il resto nel dare il colpo di grazia agli ammiratori.

Like e commenti estasiati arrivano già in grandissima quantità, scatto rovente che promette assai bene per lo spettacolo che Laura offrirà al suo pubblico prossimamente. Ma chi la segue da tempo non aveva dubbi.