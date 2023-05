Belen dà spettacolo: gambe roventi che lasciano di sasso

Belen Rodriguez infiamma i social con l’ultima foto pubblicata su Instagram: le sue gambe lasciano i fan senza parole, che spettacolo

Uno spettacolo: Belen Rodriguez incanta con la sua sensualità e bellezza. La showgirl argentina, autentica regina dei social, non manca mai di aggiornare i propri fan con scatti che mettono in mostra tutto il suo fisico mozzafiato. Lo ha fatto anche di recente con una serie di immagini che hanno conquistato gli occhi e il cuore dei suoi follower.

La modella è ormai da anni sulla cresta dell’onda e, guardando alcune delle fotografie che popolano il suo seguitissimo profilo Instagram, si può anche intuire almeno uno dei motivi. Protagonista sui social, protagonista anche in televisione dove in questa stagione l’abbiamo vista, tra le tante attività, presentatrice de Le Iene insieme a Teo Mammucari.

Ironica, spigliata, ma soprattutto bella come non mancano mai di sottolineare i suoi tanti ammiratori che la riempiono di complimenti sotto i vari post pubblicati sui suoi profili social. Lo hanno fatto anche nell’ultima occasione con le immagini di una festa in Argentina che hanno lasciato davvero senza parole. La foto mostra tutte le sue gambe: lo spettacolo è incandescente.

Belen Rodriguez, gambe in bella mostra

Belen indossa una gonna con uno spacco molto lungo e la foto lascia intravedere le sue sinuose gambe. Sorridente come non mai, la meravigliosa argentina è seduta con i piedi adagiati su una sedia. Una posa che fa sì che il vestito si apra completamente, lasciando appunto scoperte le gambe.

Vista meravigliosa per gli oltre dieci milioni di follower che popolano il suo profilo Instagram ed, infatti, la foto fa incetta di like e di commenti. I primi sono quasi oltre 128mila mila e, ovviamente, quasi tutti di apprezzamento. Oltre all’immagine in questione, la Rodriguez si mostra anche in due video che non passano comunque sotto silenzio. Nel primo si cimenta con l’equitazione, con qualche metro in sella ad un cavallo e tante risate. Nel secondo si lascia andare a qualche sensuale passo di danza, mandando in estasi i suoi follower.

“Bellezza ne abbiamo” scrive una delle fan della showgirl argentina, mentre un altro utente non può fare a meno di esaltare il fisico di Belen: “Una vera Dea”. Tra cuoricini e bacini nei commenti, gli apprezzamenti si sprecano: “Come sei bella e raggiante con quel sorriso”. Difficile dargli torto ammirando gli scatti dell’argentina: un vero spettacolo.