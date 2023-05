Lo manda Bennacer: trattativa calda con il Milan

Secondo l’indiscrezione estera il Milan è ad un passo dalla chiusura dell’affare. In arrivo un centrocampista di grande talento. Lo raccomanda Bennacer

Il Milan ha passato diverse difficoltà nel corso di questa stagione anche e soprattutto per la mancanza di una rosa interamente all’altezza.

Se è vero che Stefano Pioli ha potuto contare su un buon undici titolare, lo stesso non si può dire della panchina a disposizione.

Insomma, le seconde linee del Milan non si sono dimostrate pronte per i grandi obiettivi e ambizioni del club. Complice del fatto è stato chiaramente il mercato fallimentare della scorsa estate.

La squadra di Pioli non si è infatti rinforzata, ma indebolita dopo le partenze di Franck Kessie, Alessio Romagnoli e Hakan Calhanoglu.

I giocatori arrivati per sostituirli non hanno rispettato le alte aspettative, a partire da Charles De Ketelaere per arrivare ad Aster Vranckx, Tommaso Pobega e Sergino Dest. Solo un acquisto sembra essere riuscito al duo dirigenziale Maldini-Massara, e porta il nome di Malick Thiaw.

Il difensore arrivato dalla Bundesliga ha infatti conquistato in poco tempo la fiducia di allenatore, club e tifosi.

Ma il Milan, che ambisce per la prossima stagione a raggiungere una maggiore competitività in Italia e in Europa, è pronto ad una grande rivoluzione della sua rosa. A partire dal centrocampo e dall’attacco, ma non soltanto.

Secondo le ultime indiscrezioni, Maldini è vicinissimo alla chiusura dell’affare per un giovane talento della trequarti.

Milan, rinforzo giovane per la mediana: arriva dalla Ligue 1

Nelle recenti ore si è parlato tantissimo di un Milan che si è attivato al meglio per rinforzare innanzitutto i reparti di attacco e centrocampo. Ma c’è grande attenzione anche per la trequarti, dove il ruolo di esterno destro è stato sempre carente rispetto alla fascia opposta.

Junior Messias e Alexis Saelemaekers, nonostante siano buoni giocatori, non rappresentano perfettamente l’idea ambiziosa del Milan. Per questo, Maldini e Massara stanno trattando ulteriori profili per la sua trequarti. In particolare, hanno messo nel mirino un giovanissimo militante in Ligue 1.

Il Milan sembra infatti vicinissimo all’acquisto di Badredine Bouanani. Di chi parliamo? Di un 18enne dalle pregevoli doti, e in forza attualmente al Nizza. A riportare l’indiscrezione è la fonte algerina rivalite.dz, che scrive di una trattativa in fase di arrivo tra i due club rossoneri. Esterno d’attacco a destra, trequartista, o seconda punta.

L’algerino Bouanani è un profilo davvero interessante seppur giovanissimo. In questa stagione conta 25 presenze complessive, con 4 gol e 4 assist a referto. Numeri che rendono lecito l’interesse del Milan.

Il suo contratto è in scadenza nel 2027, ma Maldini e Massara sembrano pronti ad assicurarsi il talento algerino. Stessa nazionalità di Ismael Bennacer, uno che sicuramente ne conosce pregi e doti tecniche. Potrebbe essere lui a convincere il Milan ad affondare definitivamente il colpo.

Dati i 18 anni, però, Bouanani potrebbe prima unirsi alla Primavera di Ignazio Abate, oppure fare il terzo per quel ruolo e crescere con calma tra i grandi. rivalite.dz sottolinea che ci sono anche club inglesi sul baby talento, ma che il Milan è assolutamente in pole.