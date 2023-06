Due dal Milan e due dall’Inter: si chiude il maxi affare

Milan e Inter potrebbero finire per rinforzare massicciamente una rivale in Serie A, ecco tutti i dettagli

Da sempre grandi rivali, per una volta Inter e Milan potrebbero trovarsi accomunate da qualcosa. Le due squadre di Milano infatti hanno entrambe due giocatori nel mirino di un stesso club. E, data la situazione economica di tutte e due, i quattro affari potrebbero anche andare in porto.

Questi giocatori non andrebbero a rinforzare nell’immediato una diretta concorrente per lo scudetto o per la Champions League, bensì un ambizioso club di Serie B.

Stiamo parlando del Palermo, che quest’anno da neopromosso nel campionato cadetto ha chiuso con un ottimo nono posto, mancando per un’inezia l’accesso ai play-off.

I siciliani, che hanno alle spalle la ricca proprietà del City Football Group, vogliono però puntare alla promozione l’anno prossimo.

Per questo, la dirigenza rosanero starebbe pensando a nuovi importanti investimenti, soprattutto sul fronte dei giovani, così da poter rinforzare i ranghi della squadra a disposizione di Eugenio Corini.

Il Palermo, in questo momento, ha in rosa diversi giocatori in prestito, per cui è probabile che in estate sarà necessario portare volti nuovi, in grado di far fare un salto di qualità alla squadra rosanero.

L’obiettivo è appunto vincere la Serie B, e tornare in A per la prima volta dal 2017.

Da Nasti a Fabbian, il Palermo bussa in casa di Milan e Inter

La squadra siciliana ha due nomi nel mirino. Guardando ai rossoneri, i nomi sono quelli del 19enne Marco Nasti e del 23enne Marco Brescianini, tutti e due in prestito al Cosenza nell’ultima stagione.

Classe 2003, Nasti è una prima punta autore di 5 gol nella stagione che si è appena conclusa. Brescianini è invece un 2000, di ruolo centrocampista. All’occorrenza può fare anche il centrale di difesa.

In casa Inter, invece, il Palermo segue con molta attenzione due dei migliori giovani della Serie B 2022/2023. Il primo è l’attaccante Simone Mulattieri, 22enne che con 12 reti è stato uno dei principali protagonisti della conquista del titolo cadetto da parte del Frosinone.

L’altro è invece il centrocampista Giovanni Fabbian, mezzala di 20 anni autore di 8 gol con la maglia della Reggina. Piace alla Lazio di Sarri…

L’Inter e il Milan potrebbero anche pensare di cedere questi giocatori a titolo definitivo, davanti a una buona offerta. Esistono possibilità anche per dei prestiti annuali.