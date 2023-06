Finale Champions League, è ufficiale il forfait di Onana

Finale di Champions League contro il Manchester City: è ufficiale il forfait nel numero 1 nerazzurro André Onana

E’ la partita che ogni allenatore sogna di poter disputare. Del resto, vincere una finale di Champions League, al pari di quella dei Mondiali, è una sorta di passaporto per la gloria calcistica. Non a caso solo i più grandi riescono nell’impresa di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della “Coppa dalle grandi orecchie”.

Ed è quello che vuole fare Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter che sfiderà il Manchester City di Pep Guardiola nell’ultimo atto della più prestigiosa delle competizioni Uefa. Proposito, però, non così semplice da tradurre in realtà e non solo per il valore degli avversari, dati per favoriti.

In una finale del genere contano soprattutto i dettagli. E Inzaghi, da specialista delle finali (ne ha vinte 7 di fila), lo sa bene, motivo per il quale ancora non si è sbottonato sull’undici titolare da schierare per sovvertire il pronostico.

La sfida contro la corazzata City con in palio la “Coppa dalle grandi orecchie” è il match più importante (finora) nella carriera da allenatore di Simone Inzaghi che, quindi, vuole prendersi tutto il tempo necessario per fare le sue scelte di formazione.

Un dubbio, in particolare, lo attanaglia. Affiancare, in attacco, al ‘Toro’ Lautaro Martinez il ‘cigno di Sarajevo’ Edin Dzeko, sempre titolare in Champions ma nervoso e dalle polveri bagnate negli ultimi tempi, o riaprire i battenti del ‘LuLa park’? D’altra parte, Romelu Lukaku, gol e assist da trequartista nel 3-1 dei nerazzurri all’Atalanta, è ritornato il devastante attaccante di due stagioni fa, quella dello scudetto nerazzurro.

Comunque, oltre ad indossare i panni di Amleto arrovellandosi sul dubbio Dzeko-Lukaku, il tecnico nerazzurro deve fare i conti anche con il forfait di André Onana che, approdato alla Pinetina come secondo di Handanovic, non ha impiegato molto tempo per spodestare lo sloveno dando maggiore sicurezza al reparto arretrato nerazzurro.

Onana, ufficiale il forfait per “colpa” della finale di Champions League

Niente paura, il fortait in questione non per è la finale di Champions. Interisti, potete tirare un sospiro di sollievo.

Infatti il numero 1 nerazzurro, dopo la dopo la ‘fuga’ dal ritiro ai recenti Mondiali in Qatar per incomprensioni con il Commissario tecnico Rigobert Song, con conseguente annuncio dell’addio alla Nazionale, è stato inserito nell’elenco dei pre-convocati per la partita tra il Camerun e il Messico che si disputerà a San Diego negli Stati Uniti.

Match che, però, l’estremo difensore nerazzurro sarà costretto a disertare dal momento che è in calendario nello stesso giorno, il 10 giugno, della finale di Champions League contro il Manchester City. Dunque, almeno su chi dovrà calare la saracinesca della porta nerazzurra contro i Citizens Simone Inzaghi non ha dubbi.