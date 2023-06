In costume Monica Bertini è strepitosa: visione bollente

Un po’ di meritato relax per Monica Bertini. La splendida giornalista parmense si gode i primi segni di un’estate che fatica ad imporsi

Monica Bertini è sempre più protagonista, sia in televisione che sui social.

La splendida giornalista e conduttrice delle reti Mediaset, uno dei volti femminili più amati del giornalismo sportivo, sta per concludere una stagione tanto impegnativa quanto ricca di soddisfazioni. Pressing, il programma di cui è ormai da due anni l’indiscusso principale punto di riferimento, ha fatto segnare degli ottimi dati di ascolto.

Sarà per la sua presenza o per il suo stile, elegante e dinamico al tempo stesso, ma il contenitore calcistico del lunedì sera ha tenuto botta e in qualche occasione ha anche vinto il confronto con i programmi della concorrenza.

Ed è dunque più che legittimo che al termine di una stagione tanto impegnativa quanto per molti aspetti anomala, la bella Monica si conceda un giusto e meritato relax.

Alla conclusione del campionato manca solo una giornata, ma ormai il più è fatto: tutti gli obiettivi più importanti sono stati assegnati, resta da da stabilire chi tra Roma e Juventus giocherà in Europa League o Conference e soprattutto va deciso chi tra Spezia e Verona dovrà retrocedere in Serie B.

Lo scatto in due pezzi di Monica Bertini è da urlo: i fan della giornalista sono al settimo cielo

Monica Bertini può dunque allentare un po’ la tensione e godersi qualche ora di riposo. Ma la popolarità della giornalista parmense è andata in netto crescendo in questi ultimi due anni anche grazie a una presenza più costante sui social network.

Il suo profilo Instagram ad esempio ha visto aumentare in misura considerevole il numero di followers che ad oggi sfiora il mezzo milione. Una cifra di tutto rispetto e destinata a crescere nei prossimi mesi anche grazie a dei post simili all’ultimo che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi tanti ammiratori.

La bella Monica si fa ritrarre in costume, un bikini giallonero che a fatica trattiene le sue forme prorompenti, mentre prende il sole nel giardino della sua casa in compagnia dei due splendidi cani che vivono insieme a lei.

Inutile sottolineare l’entusiasmo irrefrenabile dei fan che hanno preso d’assalto il post inviando messaggi di ogni tipo alla conduttrice Mediaset. Qualcuno si è anche sbilanciando lanciando bislacche proposte di matrimonio. Monica Bertini, sorridente e rilassata più che mai, si riposa in attesa dei prossimi impegni.