Monica Bertini beccata dietro le quinte: il video fa sognare i fan

Monica Bertini è sensuale anche dietro le quinte: spunta il video che manda letteralmente in delirio i suoi ammiratori

La giornalista Monica Bertini è uno dei volti più noti della televisione italiana nonché del giornalismo sportivo nazionale. Grazie alla sua presenza fissa su Mediaset, la bella Monica è diventata sempre più imprescindibile e sui social network non fa altro che raccogliere numeri paurosi.

Tutto ciò grazie alla sua evidente bellezza, ma alla fine ha pesato non poco anche la sua professionalità e capacità di stare davanti alla telecamera: due cose da non sottovalutare per una professionista con quasi quindici anni di esperienza televisiva alle spalle.

Monica ha cominciato a interessarsi al mondo del giornalismo sin da giovanissima quando scelse di studiare scienze della comunicazione a Milano.

Successivamente è entrata nella scuderia di Sportitalia, ma deve gran parte del suo successo alla redazione di Sky Sport che l’ha resa nota a livello nazionale.

Oggi è invece uno dei punti fermi di Mediaset grazie alla conduzione del telegiornale sportivo SportMediaset e del programma di approfondimento calcistico Pressing.

Monica Bertini: dietro le quinte hot, video colpisce tutti

Su Instagram la conduttrice di Parma ha sempre avuto un grande successo in quanto usa il noto social network per mostrarsi prima delle sue apparizioni televisive. Oggi conta 479mila followers che la seguono in tutto e per tutto. E ogniqualvolta posta una foto, non per forza hot o ìspintaì, racimola migliaia di likes e centinaia di commenti.

I fans sono letteralmente innamorati non solo delle forme della conduttrice, abbondanti e prosperose, ma anche del suo sorriso magnetico che sprizza positività da tutti i pori. Una bellezza del genere a dirla tutta è impossibile da trovare altrove.

Ogni tanto la bellissima conduttrice si diletta a pubblicare qualche storia, ossia un video di una decina di secondi che la vede impegnata prima di andare in onda.

Recentemente, sul suo canale Instagram ha pubblicato un brevissimo video che la vede intenta a telefonare a qualcuno prima di cominciare il programma Pressing. Ebbene, la sensualità di Monica appare evidente anche in questi casi di normalità assoluta.

La telecamera inquadra tutto il profilo della giornalista, seduta davanti alla scrivania, che per l’occasione ha scelto un abito di color blu ricamato in maniera particolare. A esaltare il tutto ovviamente c’è la scollatura che fa sognare tutti, nessuno escluso.