Secondo addio all’Inter: ingaggio di 11 milioni netti

Secondo addio all’Inter dopo quello di Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain: tutti i dettagli

Si avvicina sempre di più il giorno cerchiato in rosso sul calendario da ogni tifoso nerazzurro. Il 10 giugno, nella cornice dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, è in programma l’attesa finale di Champions League che vedrà l’Inter di Inzaghi opposta al Manchester City di Guardiola.

I nerazzurri non godono dei favori del pronostico, ma di certo venderanno cara la pelle anche perché in una partita secca, al culmine di una stagione stressante e anomala (la lunga sosta nel cuore dell’inverno per dare spazio ai Mondiali in Qatar), può succedere di tutto.

Le energie residue, infatti, potrebbero fare le differenza più del rispettivo valore delle due contendenti. Insomma, all’ultimo atto della Champions e della stagione è realmente favorito chi arriva a tale appuntamento con ancora un po’ di benzina nel motore.

Ecco perché i ragazzi di Inzaghi credono di riuscire nell’impresa di affondare la corazzata di Guardiola, con i tifosi che sognano di conquistare la quarta Coppa dei Campioni/Champions League 13 anni dopo quella alzata nel cielo di Madrid con al timone della squadra nerazzurra José Mourinho.

Se i tifosi (come è giusto che sia) si abbandonano ai sogni di gloria, il management nerazzurro già pianifica la prossima stagione imbastendo le trattative di mercato che entreranno nel vivo solo dopo l’apertura ufficiale, il prossimo 1° luglio, della sessione estiva della campagna di trasferimenti dei calciatori professionisti.

Mateo Kovacic, secondo no all’Inter: ingaggio di 11 milioni netti

Ebbene, sul fronte calciomercato le cose non vanno bene come in campo, con i dirigenti nerazzurri che devono incassare un secondo addio dopo quello del difensore Milan Skiniar che dopo la finale di Champions farà le valigie per imbarcarsi su un volo diretto a Parigi dopo l’attende il sontuoso contratto con il Paris Saint-Germain.

Altro che ritorno all’Inter come si è vociferato negli ultimi tempi. Mateo Kovavic, in forza al Chelsea, ha detto no all’ipotesi di tornare a vestire il nerazzurro dopo la prima poco entusiasmante esperienza.

Il centrocampista croato, 2 gol, equamente distribuiti tra Premier League e Champions League e due assist in 37 apparizioni stagionali, è vicinissimo a firmare proprio con il Manchester City che ha ricevuto il via libera dai blues a trattare direttamente con il Nazionale croato.

A Mateo Kovacic i Citizens potrebbero garantire un triennale da 11 milioni netti annui mentre 25-30 milioni al Chelsea potrebbero essere sufficienti per finalizzare l’operazione.

Inter e Manchester City non sono ancora scesi in campo per contendersi la “Coppa dalle grandi orecchie” e i Citizens già infliggono la prima amarezza ai tifosi nerazzurri che ovviamente si augurano che sia…l’unica.