Cecilia Rodriguez scottante, il costume è minuscolo

La modella argentina è più sexy che mai: l’arrivo dell’estate ed un bikini da urlo, Cecilia Rodriguez fa spalancare la mascella ai fan

Nel mondo dello spettacolo, ormai da anni, è un personaggio ben consolidato. Molti la ricordano ancora come la sorella minore della ben nota Belen ma Cecilia Rodriguez, da diverso tempo, è molto di più. L’enorme successo in Argentina – e poi in Italia – come modella le ha spalancato ben presto le porte dello show business.

In televisione è un volto decisamente noto, che ha preso parte a diversi programmi nei quali è stata acclamata con grande passione. Dalla partecipazione all’Isola dei Famosi’ fino al boom nel 2017 quando prese parte al ‘Grande Fratello Vip’.

In quell’edizione non vinse ma fu estremamente fortunata, perchè è proprio nel programma di Canale 5 che ha conosciuto l’attuale fidanzato – ex ciclista – Ignazio Moser. La sua enorme notorietà è stata consolidata anche dall’enorme successo sui suoi canali social: al momento, tra gli altri, su Instagram conta ben 4,7 milioni di followers.

Un numero enorme che attesta come ‘Chechu’ alla fine si sia staccata dall’ingombrante figura della sorella e abbia raggiunto il successo solo con le proprie forze. Cecilia Rodriguez nasce a Buenos Aires, in Argentina, il 18 marzo 1990 da papà argentino e mamma italiana.

La sua simpatia e soprattutto bellezza, un fattore comune anche come già detto alla sorella Belen e al fratello Jeremias, l’hanno lanciata in vetta ai cuori dei fan. Resta tra i personaggi del mondo dello spettacolo più chiacchierati e seguiti.

Bikini microscopico: Cecilia Rodriguez da urlo

I suoi scatti, pubblicati quotidianamente sui social dove aggiorna gli ormai milioni di fan , hanno spesso e volentieri lasciato a bocca aperta chi da anni ne ammira l’indiscutibile bellezza. Le foto pubblicate dall’argentina variano dal lavoro a sponsorizzazioni fino alla vita prima, tutte con un comune denominatore: la sensualità.

La sexy argentina, molto legata a Moser, spesso si mostra da sola e in pose estremamente sexy: un fisico statuario che, anche stavolta, ha visto Cecilia mostrarsi senza troppi problemi in uno scatto davvero da applausi.

Ultimamente, inoltre, ha fatto une breve vacanza col fidanzato a Ibiza: prove di estate che pare ormai essere arrivata. Su Instagram un sole in didascalia, seguito da uno scatto di una sensualità disarmante.

La bella Cecilia è stesa sul lettino comodamente ad abbronzarsi e mostra un costume davvero molto piccolo che fatica a contenere le sue forme esplosive.

La giunonica argentina, bella al naturale, si rilassa e manda un bacio ai suoi ammiratori che non possono fare altro che apprezzare la foto sexy postata nelle scorse ore. La modella e showgirl ha quindi fatto ancora una volta colpo: ed il suo corpo da urlo ora è più abbronzato che mai.