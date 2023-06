L’effetto domino favorisce l’Inter: arriva gratis a Milano

Effetto domino in sede di mercato che fa la felicità dell’Inter: approda al club nerazzurro a titolo gratuito

Alla fine l’Inter è salita sul terzo gradino del podio. Ai nerazzurri che nell’ultimo match di campionato hanno espugnato l’Olimpico-Grande Torino grazie a un acuto di Marcelo Brozovic hanno replicato i biancocelesti di Maurizio Sarri che hanno regolato l’Empoli, al “Castellani”, con un 2-0. Laziali, quindi, alle spalle del Napoli campione d’Italia e nerazzurri, come detto, sul terzo gradino del podio.

Consegnato agli annali il campionato 2022-23, per gli uomini di Simone Inzaghi testa all’operazione Istanbul dove, all’Ataturk Olympic Stadium, andrà in scena la finale di Champions League che vedrà i nerazzurri opposti ai favoriti Citizens di Pep Guardiola.

Pronostici in favore del Manchester City confermati dalla conquista da parte dei Citizens dell’FA Cup battendo nella finale di Wembley i cugini dello United per 2-1 grazie alla doppietta di Ilkay Gundogan. Di Bruno Fernandes, dagli undici metri, il momentaneo pari dei Red Devils.

Dunque, in termini di trofei conquistati Citizens e nerazzurri sono in perfetta parità. Premier League, la terza consecutiva, e FA Cup per il City, Supercoppa italiana e Coppa Italia per l’Inter. Sarà, pertanto, la finale di Champions League a decretare la squadra più vincente della stagione.

L’effetto domino favorisce l’Inter: Azpilicueta arriva a parametro zero

Mentre Inzaghi è tutto concentrato sulla più importante partita della sua carriera, Marotta e i suoi collaboratori sono già impegnati nelle trattative di mercato.

Nello specifico, la dirigenza nerazzurra si è fatta avanti per Nacho Fernandez, difensore della Nazionale spagnola e del Real Madrid, in scadenza di contratto a giugno.

Tuttavia, nonostante un’offerta di un triennale a 4 milioni di euro annui, grazie allo sgravio fiscale del Decreto Crescita, superiore allo stipendio che attualmente gli corrisponde la ‘Casa Blanca’, e le garanzie sull’impiego da parte di Simone Inzaghi, Nacho preferisce accasarsi al Chelsea.

Ma proprio l’approdo a ‘Stamford Bridge’ del difensore madrileno classe ’90 spalanca le porte della Pinetina, meglio, del ‘Suning Training Centre’, a Cesar Azpilicueta.

Nondimeno, perché l’operazione vada in porto il difensore dei blues deve risolvere il contratto in essere in modo da sbarcare alla corte di Simone Inzaghi da svincolato, quindi a parametro zero.

D’altra parte, la situazione finanziaria del club nerazzurro non è delle più floride, di conseguenza la ‘Beneamata’ non può prescindere dal dare sempre la priorità al bilancio nonostante i milioni di euro che affluiranno nelle casse societarie in virtù dell’ottimo percorso nella “Coppa dalle grandi orecchie”.