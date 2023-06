Inter, colpo da sogno dal Real Madrid: offerta irrinunciabile

Un campionato che sembrava destinata a finire tra la polvere negli archivi quella dell’Inter, che invece è riuscita a risollevarla ed a centrare tutti gli obiettivi. Adesso dal mercato arriva un colpo direttamente dal Real Madrid che accende i sogni. Presentata per lui una offerta irrinunciabile ed a dir poco importante.

L’Inter, seppur tra mille difficoltà, critiche e polemiche, è riuscita a centrare tutti gli obiettivi stagionali. Finale di Coppa Italia e Supercoppa vinte, piazzamento tra le prime quattro della classe in Serie A portato a casa e finale di UEFA Champions League contro il Manchester City da disputare in quel di Istanbul. Adesso, però, in attesa degli ultimi impegni, non si può non dirottare la propria attenzione sul mercato. In tal senso i nerazzurri si stanno muovendo per regalare ai tifosi un colpo da sogno dal Real Madrid grazie ad una offerta irrinunciabile e per certi aspetti anche sorprendente.

Arriva dal Real Madrid

L’Inter, come detto, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Ha chiuso in bellezza con una vittoria in Serie A, mentre deve ancora giocare la tanto attesa finale contro il Manchester City che mette in palio, come si suol dire, la coppa dalle grandi orecchie. Per continuare a sognare è in arrivo un grande colpo dal Real Madrid.

I nerazzurri, infatti, stando a quanto raccontato da El Larguero, hanno presentato una nuova offerta ai galacticos per Nacho Fernandez. Il difensore spagnolo, infatti, che fa della duttilità la sua principale caratteristica, dal momento che può agire sia da terzino che da centrale, ha il contratto in scadenza questa estate. Già adesso, dunque, è libero di firmare con chi vuole e la concorrenza fa davvero spavento. La compagine di proprietà di Zhang, però, intende bruciare i competitor presentando una offerta per un contratto di tre anni ad una cifra maggiore dei 4 milioni attualmente percepiti.

Inter-Nacho, accordo vicino

Il giocatore adesso è davvero ad un passo, dunque, dallo sbarco in Italia, dopo che per anni è stato inseguito anche dal Napoli e dalla Roma, oltre che dalla stessa Inter. Per lui 311 presenze complessive in 13 anni in blancos. Spesso partito come riserva dei titolari, si è poi sempre guadagnato uno spazio di tutto rispetto grazie alla sua attenzione ed alla sua capacità di saper ricoprire più ruoli. Per lui anche 23 presenze con la Spagna