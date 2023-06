Di Maria è già un ricordo: torna alla Juve per restare

Il post Di Maria può davvero stupire i tifosi della Juventus: addio all’argentino, ecco la soluzione a sorpresa per rimpiazzare il ‘Fideo’

L’annata della Juventus si chiuderà e la delusione, per diversi motivi, sarà il sentimento più presente nella testa di dirigenza e squadra. Perchè, al di la della questione penalizzazione a causa della questione plusvalenze fittizie, la stagione bianconera è stata sotto ogni aspettativa.

L’amara eliminazione in Champions League, l’aver fallito pure in una competizione minore come l’Europa League che ha visto proprio il Siviglia alzare la coppa nel cielo di Budapest.

Sono solo due dei rimpianti, uniti ad un rendimento decisamente altalenante in campionato che ha chiuso ogni possibilità di rimonta sul Napoli in ottica scudetto. Ed il mercato, la scorsa estate, è stato decisamente spumeggiante sulla carta: perchè calciatori del rango di Di Maria e Pogba pochi club al mondo possono goderseli.

Il francese è stato un flop totale a causa dei suoi continui infortuni, mentre la classe dell’argentino rimane tra le poche cose belle viste quest’anno. E, purtroppo per i tifosi della ‘Vecchia Signora’, il futuro del ‘Fideo’ sarà ben presto lontano dalla Juventus.

Niente rinnovo, Di Maria dirà addio alla società bianconera dopo solo una stagione. Il progetto bianconero andrà altrove senza l’ex Real e PSG che, quindi, lascerà un vuoto davvero importante nello scacchiere di Massimiliano Allegri.

Juve, ci risiamo: torna e sostituisce Di Maria

In tal senso, un pò a sorpresa, la soluzione bianconera potrebbe essere in ‘casa’, per così dire, senza esborsi eccessivi per tentare di trovare un profilo che sia all’altezza del gioiello argentino. Il nome giusto può essere quello di Dejan Kulusevski, attualmente in forza al Tottenham. Il futuro dello svedese, però, non è così saldo in quel di Londra.

Perchè gli ‘Spurs’, che non si sono nemmeno qualificati alla prossima Champions, sembrerebbero poco inclini a riscattare il suo cartellino dalla Juventus: ora come ora, i 35 milioni di euro parrebbero una cifra troppo alta. Ed è così che Kulusevski potrebbe effettivamente, già tra qualche settimana, fare ritorno a Torino dopo il prestito al Tottenham.

L’addio di Conte ha lasciato un vuoto importante e il progetto per rilanciare la squadra potrebbe non prevedere più lo svedese.

La talentuosa ala classe 2000 rimane comunque sotto contratto fino all’anno prossimo con la ‘Vecchia Signora’. Se dovesse effettivamente tornare alla Juventus, potrebbe avere una nuova chance di mettersi in mostra proprio in previsione della partenza di Di Maria.

Kulusevski, in questa stagione tra coppe e Premier League, ha collezionato 37 presenze con 2 gol e 8 assist vincenti.