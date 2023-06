Pagano subito la clausola: così il campione lascia la A

Non c’è tregua sul mercato, le big della serie A subiscono l’assalto delle rivali europee. Un campione sta salutando

Nonostante la qualificazione alla Champions e un bilancio credibile, anche una squadra top della nostra serie A potrebbe perdere uno dei protagonisti della sua stagione.

La verità è che il calcio italiano ancora fattura troppo poco rispetto alle principali leghe europee, Premier e Liga su tutte. Pensando ad esempio ai diritti tv, gli ultimi accordi registrati segnalavano ancora un gap impressionante.

In Premier League si guadagnano 3,394 miliardi di euro; segue la Liga a 2,049 miliardi; sul terzo gradino la Bundesliga: 1,440 miliardi di euro; quarto il nostro campionato a quota 1,313 miliardi di euro; chiude la Ligue 1 con 830 milioni di euro.

Permanendo questa differenza, quando dall’Inghilterra arrivano col cosiddetto “valigione”, anche le migliori intenzioni devono cedere di fronte alla forza dei soldi.

Il Manchester United ha sciolto le riserve, Kim Min Jae sarà il primo colpo della prossima sessione estiva di mercato. Il sudcoreano è legato al Napoli da un contratto da 3,2 milioni lordi l’anno fino al 2025.

Lo United ha deciso: vuole subito Kim Min-Jae

L’ex centrale del Fenerbahce è stata un’intuizione importante del ds Cristiano Giuntoli, per averlo gli azzurri la scorsa estate sborsarono 18,05 milioni. Il gigante asiatico è entrato subito nel cuore dei tifosi partenopei, riuscendo a far dimenticare Kalidou Koulibaly, ceduto al Chelsea per 35 milioni.

Purtroppo per i supporter napoletani, Aurelio De Laurentiis potrebbe fare poco di fronte alla volontà del giocatore di andare via.

Il difensore asiatico infatti, ha un contratto che prevede la possibilità di liberarsi dal 1 al 15 luglio di fronte al pagamento di un indennizzo. Cifra, scrive gazzetta.it, che dipenderebbe dalla fascia di fatturato della società acquirente.

Il Manchester United, al 30 giugno 2022, registrava un fatturato di 670 milioni. Tradotta in soldoni, il Napoli dal suo addio ricaveràcirca 65 milioni di euro.

Aurelio De Laurentiis non ha la possibilità di rilanciare. Il tetto ingaggi azzurro è di circa 3,5 milioni netti, i Red Devils a Kim hanno proposto un contratto da 9 milioni netti, oltre ad una lussuosa villa nel quartiere di Alferley Edge. Certo, Manchester non sarà mai Napoli, ma con 9 milioni proprio male non si vive.

La sensazione è che l’affare andrà in porto, l’imprenditore cinematografico non farà sconti sulla clausola e soprattutto vuole solo cash, niente contropartite.

Oltre allo United, anche il Tottenham avrebbe fatto un pensiero al giocatore, ma gli Spurs saranno fuori dall’Europa e questo farà la differenza. Il futuro di Kim non è dipendente dai Campioni d’Italia, purtroppo.