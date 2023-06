Elisabetta Canalis, il segreto della sua bellezza: ecco come si allena

Elisabetta Canalis è sempre più sotto le luci dei riflettori. L’ex Velina ha ormai cambiato interessi, dopo l’addio definitivo al piccolo schermo

Coniugare femminilità e forza fisica, classe e aggressività, sensualità e spirito guerriero è possibile. Lo dimostra ampiamente Elisabetta Canalis che alla sua attività di showgirl e modella unisce quella di atleta e combattente.

L’ex Velina di Striscia la Notizia da quando si è trasferita a Los Angeles insieme al suo ormai ex compagno, il chirurgo americano Brian Perri, ha deciso di dedicare molto del suo tempo libero all’attività sportiva. E ha scelto di impegnarsi in una disciplina che ha fatto storcere il naso a molti suoi fan. Si tratta infatti di uno sport da combattimento, una via di mezzo tra la boxe e le arti marziali.

Grazie a un duro e costante lavoro specifico, la showgirl di origini sarde è diventata una vera e propria combattente. Si è infatti specializzata nella kick-boxing, una disciplina in grande ascesa soprattutto negli Stati Uniti, che coniuga elementi tipici del pugilato a mosse che rimandano in modo esplicito alle arti marziali.

Uno sport che secondo il sentire comune è di esclusiva pertinenza degli uomini, ma che in realtà molte ragazze hanno iniziato a praticare soprattutto negli ultimi 2/3 anni.

Elisabetta Canalis è tra queste. Si può anzi affermare come l’ex Velina abbia tracciato un percorso, diventando una sorta di pioniera della specialità. Sul suo esempio tante ragazze, soprattutto in Italia, si sono avvicinate alla kickboxing, la disciplina che può garantire gli strumenti ideali per una solida autodifesa.

Elisabetta Canalis tra bellezza e spirito guerriero: la scelta dell’ex Velina fa impazzire i fan

A spiegare le ragioni che l’hanno indotta a cimentarsi in questa specialità è stato proprio Elisabetta in un’intervista rilasciata qualche tempo fa: “Ho scelto la kickboxing perchè amo gli sport di fatica, danno un’adrenalina unica e permettono di scaricare lo stress quotidiano. Calci e pugni sono gesti naturali, la kickboxing li incanala in una sfida di tecnica, intelligenza e attesa”.

E ora è giunto il momento di mettere in pratica quanto appreso in palestra. Nei prossimi giorni infatti l’ex Velina disputerà il secondo incontro della sua vita: sabato 24 giugno salirà sul ring alla Reggia di Venaria alle porte di Torino, nell’evento The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition, contro Angelica Donati. Un combattimento sulle tre riprese da un minuto e mezzo, con le regole dello stile kick light. La Canalis proprio un anno fa ha disputato e vinto il suo primo match, ora spera nel bis.