Elisabetta Canalis, pugni in faccia: irriconoscibile sul ring

Elisabetta Canalis non smette di stupire: i cambiamenti nella sua vita sono all’ordine del giorno. Adesso la vediamo addirittura sul ring

Quante cose sono cambiate nella sua vita, negli ultimi anni: la fine del suo matrimonio con il chirurgo Brian Perri, con cui si era giurata amore eterno nel 2014, nel suggestivo scenario di Alghero.

Poi è arrivata la lite, almeno per ora senza speranza di riappacificazione, con l’amica di una vita Maddalena Corvaglia, pare per presunte ragioni legate a un contratto di lavoro, per un progetto che doveva coinvolgere entrambe, e su cui la Canalis, all’ultimo, si sarebbe tirata indietro, facendo inviperire la bionda ex Velina.

L’unica certezza, accanto alla figlia Skyler, per la quale è rimasta a vivere a Los Angeles, mantenendo un rapporto sereno con l’ex marito, continua a essere se stessa.

Sì, perché Elisabetta non molla mai, esplora la vita e la prende “a morsi”, o sarebbe meglio dire a pugni, continua a essere una donna indipendente, forte, che fa solo quello che la fa stare bene.

È così che la super sportiva Eli, da due anni, è entrata dalla porta principale della kick boxing. Avete capito bene, la Canalis è già al suo terzo incontro. Ve la immaginate sul ring? Sempre bellissima, super sexy, ma in versione “guerriera”. Del resto nella vita lo è sempre stata.

Tutto ha avuto inizio un anno fa, quando dopo lunghi allenamenti, decise di salire per la prima volta sul ring contro Rachele Muratori. Ma perché la kick boxing e quale pratica la Canalis? Si tratta della versione “kick light”, ovvero calci e pugni a distanza, all’avversaria, su tutto il corpo.

Elisabetta Canalis e la sua nuova vita tra pugni e calci sul ring

La Canalis si è letteralmente innamorata di questo sport. Ed è per questo che salirà di nuovo sul ring, per la terza volta nella sua vita. L’avversaria sarà Angelica Donati, sulla distanza delle tre riprese da un minuto e mezza ciascuna con le regole dello stile kick light.

Per vederla dal vivo, se non ci credete nella Canalis versione “boxeur”, basterà recarsi, il prossimo 24 giugno, alla Reggia di Venaria, a Venaria Reale (alle porte di Torino), nel contesto dell’evento The Night of Kick and Punch – Black Tie Edition.

E il gossip, come al solito, nella sua vita non può mai mancare, visto che si vocifera che già da mesi la Canalis abbia una relazione con il suo allenatore, Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, originario della Romania e cresciuto a Guidonia, vicino Roma.

A quanto pare tra un allenamento e l’altro i due sarebbero stati travolti dalla passione. Al momento, però, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito i pettegolezzi.

Del resto la Canalis è libera, liberissima come il vento e si prepara al suo nuovo incontro. Siete pronti ad ammirare la Canalis prendere pugni e dare pugni in faccia?