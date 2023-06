L’acqua diventa rovente: Elisabetta Gregoraci toglie il fiato

Elisabetta Gregoraci è una delle figure femminili più seguite dello showbiz nostrano. Con i suoi scatti l’ex lady Briatore fa girare la testa ai fan

Anche se da qualche anno non è più la compagna di Flavio Briatore, il manager e imprenditore piemontese con cui ha vissuto una discussa e appassionata storia d’amore, Elisabetta Gregoraci non è mai uscita dai radar della popolarità.

Anzi, il paradosso vuole che dal momento in cui la relazione con l’ex direttore sportivo della Benetton è finita, la bellissima showgirl di Soverato abbia visto crescere il suo personale seguito di fan. È probabile che a questo abbia contribuito una presenza sui social sempre più massiccia e costante. E infatti non è un caso che negli ultimi tempi il suo profilo Instagram sia stato preso d’assalto da followers vecchi e nuovi.

In questo momento sono quasi due milioni i fan della showgirl e modella calabrese che da alcuni anni concilia gli impegni lavorativi con il mestiere più bello e difficile, quello della mamma.

La Gregoraci vive insieme al suo primo e finora unico figlio, Nathan Falco, avuto proprio da Flavio Briatore. Un legame forte e viscerale grazie al quale Elisabetta ha saputo affrontare e superare alcuni momenti difficili.

Da qualche tempo l’ex lady Briatore vive in pianta stabile a Monte-Carlo e ha ripreso a pieno ritmo la sua attività di modella e testimonial. Il suo profilo Instagram è ricco di foto che appartengono a raffinate e seducenti campagne pubblicitarie.

L’ultimo scatto in costume di Elisabetta Gregoraci manda i fan fuori di testa

Prodotti di bellezza, prestigiosi marchi di abbigliamento e di intimo, la modella calabrese è tra le più ricercate dai fotografi di moda. Del resto la Gregoraci possiede tutti i canoni della classica bellezza mediterranea: carnagione scura, occhi scuri e profondi, curve da sballo sono le caratteristiche che mandano in visibilio milioni di fan.

Il lavoro di modella le ha tra l’altro consentito di garantirsi un’assoluta indipendenza, soprattutto economica e sta dimostrando con i fatti di saper gestire alla perfezione i guadagni acquisiti grazie alle campagna pubblicitarie che l’hanno avuta per protagonista.

A proposito di scatti pubblicitari, uno degli ultimi ha mandato in visibilio i suoi fan: Elisabetta posa infatti in bikini in un mare dalle acque cristalline per un noto marchio di intimo e costumi da bagno. Il due pezzi mette in evidenza il suo fisico perfetto dalle forme armoniose. E i fan restano senza fiato.