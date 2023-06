Paulo Sousa lo manda alla Juventus. Ma c’è anche il Milan

Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, lo spedisce alla Juventus ma c’è anche il Milan: occhio al colpo di coda del Diavolo

Non sempre il cambio in panchina a campionato in corso sortisce l’effetto sperato. Invece la decisione del patron della Salernitana,Danilo Iervolino, di sostituire Davide Nicola, il tecnico della miracolosa salvezza nella scorsa stagione, con Paulo Sousa è stata per il club granata una manna dal cielo.

Con tecnico portoghese in panchina, i granata hanno invertito la rotta infilando una lunga striscia di risultati positivi culminata in una tranquilla salvezza, la seconda consecutiva.

Non solo. Il gioco propositivo dell’ex Commissario tecnico della Polonia ha valorizzato il fiuto del gol di Boulaye Dia, che sotto la sua gestione è esploso chiudendo il campionato a quota 16 gol.

Tuttavia, l’attaccante senegalese, in prestito ai granata dal Villarreal, non è l’unico a essersi messo in luce. Tra i protagonisti della salvezza della Salernitana anche Pasquale Mazzocchi, 2 gol e quattro assist in 27 presenze.

Un rendimento che gli ha fatto meritare la convocazione in Nazionale in una stagione resa complicata dall’infortunio di metà novembre che lo ha costretto a finire sotto i ferri del chirurgo.

Mazzocchi, aria di addio: Juventus o Milan per il capitano granata

Nonostante altri tre anni di contratto, con un ingaggio ritoccato verso l’alto la scorsa estate, ora le strade dell’esterno classe ’95 e della Salernitana potrebbero separarsi.

Almeno è ciò che si evince dal messaggio postato dal capitano granata sul suo account Instagram all’indomani dell’ininfluente sconfitta contro la Cremonese.

Un messaggio in cui l’ex del Venezia ringrazia tutto l’ambiente granata per avergli consentito di raggiungere traguardi importanti e di trasmettere il suo credo per poi concludere con “mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa. Grazie Salerno, siete un popolo straordinario sempre”.

Parole che sanno di addio. E, in effetti, oggetto di una corte serrata da parte del Monza la scorsa estate, nella prossima sessione di calciomercato l’ex del Venezia potrebbe essere uno dei nomi in casa Salernitana più ‘caldi’.

Infatti, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il capitano granata è finito nel mirino di due big, la Juventus e il Milan. I bianconeri ci pensano per il post Alex Sandro, con il brasiliano destinato a risolvere il contratto che ora – dopo che è scattata l’opzione rinnovo – scade nel 2024.

Mentre i rossoneri nella relativa trattativa potrebbero inserire come contropartita tecnica il centrocampista offensivo Adli, gradito a Paulo Sousa in quanto lo ha avuto ai suoi ordini ai tempi del Bordeaux.

Dunque sembra davvero giunta al capolinea l’avventura in maglia granata di Pasquale Mazzocchi. Del resto, è molto difficile resistere alle sirene bianconere e rossonere per chi fino a due anni fa non aveva mai calcato i campi della Serie A.