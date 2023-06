Gonna e tacchi da urlo: Michela Persico lascia tutti a bocca aperta

Gonna e tacchi a spillo da capogiro: è una Michela Persico da standing ovation. Davvero imperdibile l’ultmo scatto da urlo di Lady Rugani

C’erano una volta le wags, acronimo inglese per “wives and girlfriends” (fidanzate e mogli), che vivevano nell’ombra dei loro famosi partner, stelle del calcio.

Ora, talvolta, sono proprio le anime gemelle degli idoli degli stadi a prendersi la scena mettendo così in ombra i loro fidanzati e/o mariti.

Merito dei social network dove impazzano anche le dolci metà dei calciatori. I loro scatti, che siano osè o semplicemente istantanee di momenti di vita quotidiana o familiare, fanno sempre il pieno di “like”.

Portbandiera delle “wags” che spopolano nel web e nei social network è la meravigliosa Michela Persico, compagna di Daniele Rugani, difensore della Juventus.

L’ultima foto, parte di una carrellata di scatti, della giornalista sportiva, conduttrice televisiva e anche attrice (ha un ruolo nel film “In_finiti” con, tra gli altri, Ignazio Moser e la colonna sonora curata dalla Nazionale Cantanti) ha lasciato senza fiato i follower.

Al fine della carrellata di scatti che la ritraggono con il compagno Daniele Rugani e il loro bambino per festeggiare, come si legge nella relativa didascalia, l’inizio delle vacanze tutti insieme Michela si fa immortalare da sola su una panca del resort di lusso, a Forte dei Marmi, esclusiva località turistica, dove soggiorna insieme al compagno e al frutto del loro amore.

Gonna e tacchi da urlo: Michela Persico da standing ovation

Tacchi a spillo, gonna a tubino che mette in risalto le sue affusolate gambe e décolleté in bella vista, l’ex giornalista di Mediaset è da standing ovation.

Insomma, gli applausi a scena aperta che il suo compagno non è riuscito a meritarsi, appena 11 presenze stagionali per 742 minuti complessivi in cui di certo non ha brillato, se li prende tutti Michela Persico con il suddetto scatto che ha lasciato a bocca aperta i fan e i follower.

Se, quindi, la stagione di Daniele Rugani, sia sul piano personale sia di squadra, non è stata di quelle memorabile, quella della compagna è un interminabile diluvio di “like”, complimenti e commenti entusiastici.

Tuttavia, non è mancato chi in calce alla foto che ritrae il difensore bianconero con il figlio a bordo di una giostra trenino ha postato il seguente commento: “Braccia rubate all’agricoltura e anche i piedi che servirebbero per pestare l’uva durante la vendemmia“.

Probabilmente il sunnominato commento è di un tifoso juventino che ancora non ha metabolizzato la delusione per un’annata che è in nomination nella categoria “peggiore stagione” della storia del club bianconero.

Beh, Rugani non è certo un fuoriclasse e neanche un difensore dai piedi vellutati, però il trofeo più ambito lo ha conquistato, non fa bella mostra di sé in bacheca bensì al suo fianco, la bellissima e conturbante Michela Persico.