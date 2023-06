Lady Rugani è una bomba: scollatura incontenibile per Michela

Torna protagonista Michela Persico, la compagna di Daniele Rugani sfoggia un look che fa impazzire tutti i suoi fan

Michela Persico, la soubrette legata al difensore della Juventus Daniele Rugani, sta diventando sempre più una protagonista nel mondo dei social

Michela Persico è una delle lady quasi di ferro del gruppo bianconero. Compagna diDaniele Rugani, ormai si può considerare come una sorta di vice capitana (dopo la signora Bonucci) tra le mogli dei calciatori in bianconero, che devono consolare i mariti dopo una delle stagioni più difficili dell’ultimo periodo.

La Juve è in chiara difficoltà, così come i suoi protagonisti in campo, Rugani è diventato ormai una riserva nel gruppo di Max Allegri.

Gioca con il contagocce ma ha accettato questa situazione, dopo i prestiti con Rennes e Cagliari che non hanno di certo valorizzato la sua posizione. Nel frattempo, a far parlare in famiglia è proprio Michela Persico con scatti roventi.

Michela Persico, che boom sui social: “Grazie mille a tutti quelli che mi seguono”

Cresce nei numeri la compagna di Rugani, che sta diventando sempre più un punto di riferimento per i fan. Soprattutto sta aumentando il pubblico femminile, che nota come Michela Persico si prenda cura del figlio non mancando, al contempo, di esibire la sua sensualità.

Negli ultimi scatti la Persico è ammaliante, conquista tutto il pubblico con pose artistiche.

Abito bianco e scollatura ben in vista, a rimarcarne forme già generose di natura, ha così fatto centro sui social. Su Instagram ha taggato i partner di lavoro, come il fotografo Federico de Manachino, e ha ringraziato quanti la supportano.

“Per la buona riuscita di un lavoro, è importante anche circondarsi di persone che non reputo semplicemente un team ma anche amici. Grazie mille a tutti quelli che mi seguono, come sempre mi supportate e sopportate”.

Il messaggio di lady Rugani fa centro, sono ben un milione e ottocento mila i fan che la seguono con costanza solamente su Instagram e a breve possono essere raggiunti i due milioni.

Molti di più rispetto a quelli del suo compagno, il difensore juventino arriva a 1,2 mln. Rugani e Michela Persico si sono ambientati da tempo a Torino, difficile ipotizzarne la cessione nella prossima estate, proprio per la serenità raggiunta in città. Ma anche perché Rugani ha un altro anno di contratto con la Juve da circa 4 milioni di euro netti…