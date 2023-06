Inter, addio già deciso: firma in Serie A!

L’Inter pensa al prossimo mercato, un addio è ormai quasi certo: rimane in Serie A.

In questo momento l’Inter non può non pensare al prossimo 10 giugno quando affronterà in quel di Istanbul il Manchester City nell’attesissima finale di Champions League. Ci sarà da ribaltare il pronostico in quanto i Citisenz vengono dati come strafavoriti per la conquista dell’ambita Coppa.

Nel calcio tuttavia conta solo il campo e per questo i nerazzurri non vogliono fasciarsi la testa prima di farsi male.

Sicuramente, dando uno sguardo ai nomi dei calciatori in forza agli inglesi, è impossibile negare che abbiano una marcia in più, ma l‘Inter ha dalla sua una certa esperienza nelle finali e un passato ricco di successi europei.

A differenza proprio del City che nel corso della sua storia ha disputato al massimo una finale di Champions (perdendola contro il Chelsea nel 2021).

Nel frattempo, la società è già impegnata a piazzare sul mercato qualche nome ormai finito ai margini del progetto tecnico di Inzaghi. Uno di essi se ne andrà a parametro zero alla fine di questa stagione.

Inter, D’Ambrosio via a fine stagione

Danilo D’Ambrosio è destinato a lasciare Milano dopo nove anni di Inter, un’esperienza lunghissima e importante per il terzino napoletano che tuttavia si sente ancora in forma e pronto per giocare da titolare in qualsiasi altra squadra.

Il suo destino è segnato. Sarà separazione a fine stagione tra lui e l’Inter dopo 226 partite, 17 gol e 5 trofei (uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane).

A parlare del futuro del terzino ci pensa il Corriere dello Sport che ha confermato la volontà di D’Ambrosio di aderire a un nuovo progetto ambizioso che gli possa garantire un minutaggio sostanzioso.

La squadra interessata al vice-capitano nerazzurro è la Salernitana di Paulo Sousa. Una squadra ambiziosa che dopo gli ultimi due anni di Serie A vorrebbe spiccare decisamente il volo ingaggiando giovani e contestualmente giocatori di esperienza.

Stando a quanto riporta Tuttosalernitana.com, la società guidata dal presidente Danilo Iervolino avrebbe messo sul piatto un budget di 33 milioni di euro per rafforzare la rosa come richiesto da Sousa. Ebbene, D’Ambrosio potrebbe essere il prossimo colpo in difesa dei campani.

D’Ambrosio lascerebbe l’Inter a parametro zero e ritroverebbe la Salernitana, club che lo ha cresciuto nelle giovanili dal 2004 al 2005.

Il terzino vorrebbe seguire il medesimo percorso dell’ex compagno Antonio Candreva che a Salerno ha ritrovato una seconda giovinezza mostrando di avere ancora i colpi del campione.