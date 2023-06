Siviglia-Roma, Lino Banfi sbotta: lo sfogo è da brividi

Le polemiche su Siviglia-Roma coinvolgono anche tifosi eccellenti come Lino Banfi, che si è sfogato dopo la finale persa ai rigori contro gli spagnoli

L’attore pugliese è da sempre uno storico tifoso della Roma, tanto è il rimpianto per una finale persa sul più bello. Lo sfogo di Lino Banfi è stato già condiviso da molti tifosi, diventando così virale in breve tempo.

Una parola è troppa e due sono poche, l’adagio di Lino Banfi potrebbe racchiudere al meglio quanto visto in Siviglia-Roma, ma l’attore è stato ben diretto con il suo discorso post-gara. Tanta è stata l’amarezza dei tifosi, la sconfitta ai rigori ha lasciato la sensazione di un torto non riparabile, la direzione dell’arbitro Taylor resterà nella memoria per molto tempo.

Lino Banfi a 87 anni è ancora carico e il tifo per la sua squadra lo dimostra, un’arrabbiatura come ai vecchi tempi lo porta sempre più nel cuore dei tifosi giallorossi, ma anche in quelli di tutti gli sportivi italiani.

In questo caso, è stato Oronzo Canà a prendere il sopravvento, il mitico allenatore interpretato dall’attore pugliese e inventore del 5-5-5, un modulo che probabilmente nella finale di Europa League è stato più volte citato dai tifosi proprio per il non gioco di entrambe le squadre.

Il mister della Longobarda è sempre una sorta di istituzione, Lino Banfi è stato deluso dall’esito del match, ha criticato gli arbitri che hanno bloccato la Roma.

Lino Banfi, lo sfogo dopo Siviglia-Roma

In una dichiarazione pubblicata da AdnKronos, Banfi ha ricordato come era pronto per scendere in piazza e festeggiare con il figlio Walter, nonostante i suoi 87 anni.

“Gli avevo detto che andavamo in giro per Roma in macchina suonando il clacson, cosa che non ho mai fatto in vita mia. E invece ci sono rimasto male, malissimo. Eravamo pronti… E poi ci capita sempre di incontrare questi arbitri, bravissimi ragazzi, proprio brave persone”.

L’accento pugliese e la classica mimica dell’attore non lasciano dubbi sul messaggio rivolto ai direttori di gara che hanno infranto il sogno di molti giallorossi.

Delusione per Lino Banfi ma anche per quanti erano pronti a scendere in piazza per celebrare quello che sarebbe stato il secondo titolo europeo consecutivo. Una sconfitta che porterà a cambiare tanto in casa giallorossa, dalla posizione dei top player a quella del tecnico.

Chissà cosa ne pensa Oronzo Canà di Josè Mourinho. E del suo atteggiamento…