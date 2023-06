Serie A: colpo Scudetto, ecco Hazard

Eden Hazard sembra essere pronto ad approdare in Serie A. Il giocatore non rientra più nei piani del Real Madrid e l’addio è ormai questione di giorni.

Eden Hazard e la Serie A: un matrimonio che potrebbe farsi in questa sessione di calciomercato. Dalla Spagna confermano che il belga non rientra più nei piani della società madrilena e a questo punto non possiamo escludere un tentativo da parte di un club italiano.

In particolare, una big di Serie A ha individuato in Hazard il giusto rinforzo di calciomercato e per questo motivo presto la trattativa con il Real Madrid potrebbe entrare nel vivo nella speranza di trovare l’accordo.

Calciomercato: Hazard arriva in Serie A, ecco con chi firma

Eden Hazard e il Real Madrid: una storia d’amore arrivata ormai al capolinea. Come ben sappiamo, il rapporto tra il belga e Ancelotti non è mai stato realmente idilliaco e quindi le parti quasi certamente si separeranno nelle prossime settimane anche se, come riportato da fichajes.net, non è assolutamente semplice trovare un punto di incontro considerando l’ingaggio del giocatore e la volontà dello stesso club spagnolo di non svenderlo.

Ma attenzione all’ipotesi Serie A che potrebbe prendere piede soprattutto nei primi giorni della prossima sessione di calciomercato. In particolare, la Juventus perderà certamente Di Maria e il belga rappresenta il sostituto ideale dell’argentino. Non sarà semplice convincere Hazard di giocare una competizione internazionale inferiore o addirittura non disputare proprio l’Europa, ma i bianconeri sono una occasione importante per ritrovare una certa continuità dopo un periodo non facile.

I rapporti tra le due società sono ottimi e quindi questo dovrebbe facilitare l’operazione. Naturalmente bisognerà trovare il giusto punto di incontro tra le parti e quindi bisognerà aspettare un po’ di tempo. Ma siamo certi che un tentativo lo si farà e ci sono buone possibilità per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Mercato: per Hazard possibile duello Milan-Juventus

Possibile duello Milan–Juventus per Eden Hazard in questo calciomercato estivo. I bianconeri, come detto, sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche e il belga rappresenta forse il nome giusto per il salto di qualità e magari ambire ad uno Scudetto che ormai manca da diverso tempo.

Attenzione, però, al Milan che potrebbe giocarsi la carta Brahim Diaz. Lo spagnolo è pronto a tornare a Madrid e i rossoneri starebbero valutando la possibilità di chiedere Hazard in cambio. Insomma, ancora tutto deve essere scritto, ma Hazard si avvia all’approdo in Serie A durante il calciomercato estivo.