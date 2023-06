Maxi affare Juve-Atalanta: scambio da capogiro

Torna ‘caldo’ l’asse Torino-Bergamo. Spunta a sorpresa lo cambio da far girare la testa. Ecco tutti i dettagli

Aurelio De Laaurentiis, patron e Presidente del Napoli campione d’Italia, non ha alcuna intenzione di fare sconti a Cristiano Giuntoli.

Ormai è un segreto di Pulcinella che il Diesse azzurro, a dispetto di un contratto in scadenza a giugno del 2024, non veda l’ora di chiudere la sua esperienza all’ombra del Vesuvio per ‘andare all’altare’ con la ‘Vecchia Signora’.

Ma, come detto, il vulcanico produttore cinematografico, per il momento, fa muro rispetto alla volontà del suo Direttore sportivo di essere liberato dal vincolo contrattuale. Nel frattempo, la ‘Vecchia Signora’ non se ne sta seduta lungo la riva del fiume in attesa della fumata bianca.

Anzi. Il Direttore generale, Maurizio Scanavino, nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport ha blindato Max Allegri (“Non è mai stato in discussione. Con lui c’è totale condivisione su tutti i piani della società“) e reso noto di aver affidato la responsabilità del mercato a Giovanni Manna.

D’altra parte, anche se ufficialmente aprirà i battenti il prossimo 1° luglio, anche il mercato del club bianconero è già entrato nel vivo, con l’asse Torino-Bergamo che è di nuovo ‘caldo’.

Maxi-affare Juve-Atalanta: Carnesecchi e Scalvini in bianconero, Miretti in nerazzurro

La ‘Vecchia Signora’ e la ‘Dea’ vantano da sempre un rapporto di stima reciproca e amicizia. Tanti gli affari conclusi tra i bianconeri e gli orobici con soddisfazione di entrambe le parti. Si potrebbe considerare il club nerazzurro una sorta di fornitore di talenti di quello bianconero.

Tradizione che non viene messa in discussione neanche in questa sessione di mercato. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, sempre ben informato riguardo alla vicende bianconere, il mercato della Juventus potrebbe iniziare con un maxi-operazione con l’Atalanta che ha riconfermato in panchina Gian Piero Gasperini (ex bianconero).

Nel dettaglio, i bianconeri sono molto interessati al portiere Marco Carnesecchi, in prestito dall’Atalanta alla Cremonese dove, nonostante la retrocessione dei grigiorossi, ha disputato una buona stagione, e al talentuoso Giorgio Scalvini, inseguito da mezza Serie A.

A loro volta i nerazzurri hanno messo gli occhi sul giovane Fabio Miretti che i bianconeri potrebbero lasciar partire anche con la formula del prestito.

Insomma, un perfetto incastro di mercato come gustoso antipasto, in attesa che Cristiano Giuntoli, quando e se De Laurentiis sotterrerà l’ascia di guerra, prenda in mano le redini del mercato. Con i tifosi che si augurano che regali al club bianconero quegli stessi colpi che hanno fatto la fortuna dei neocampioni d’Italia.