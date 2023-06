Michela Persico, l’estate è già arrivata: spettacolare in bikini

E’ sempre più seducente Michela Persico. La bionda showgirl e giornalista televisiva compagna di Daniele Rugani fa girare la testa ai suoi fan

E’ una delle cosiddette wags più conosciute e ammirate nell’ambiente dello showbiz sportivo nazionale. E del resto quella tra Michela Persico e Daniele Rugani è una delle coppie più solide e affiatate del calcio italiano. La bionda modella e showgirl bergamasca a il ventinovenne difensore della Juventus si sono conosciuti sette anni fa nel corso di un evento sportivo al quale entrambi erano presenti come spettatori. Un incontro casuale quanto fatale: da quel momento infatti i due non si sono più lasciati. Dalla loro relazione che a quanto pare ha superato di slancio la presunta crisi del settimo anno, è nato nel 2020 il piccolo Tommaso, primo e per ora unico figlio della coppia.

La splendida Michela ha dunque aggiunto il mestiere di mamma, il più bello, ai suoi già numerosi impegni. E come ogni anno quando si avvicina l’estate, per la Persico e il suo compagno sembra prospettarsi l’ipotesi di salutare Torino, la città che entrambi amano più di tutte. Rugani da molti anni gioca nella Juventus e nonostante qualche parentesi legata a un prestito stagionale, l’ex difensore centrale dell’Empoli ha sempre fatto ritorno nel club bianconero.

Michela Persico riscalda l’estate: il suo bikini è a dir poco mozzafiato

Sia per Rugani che per la Persico i colori della Juventus sono i preferiti, anche se nel rispondere a qualche domanda sull’argomento la bellissima Michela ha lasciato intendere di sentirsi pronta a tutto, anche a un eventuale trasferimento: “Torino è nel nostro cuore, è la città in cui vivremo per sempre. Ma se per ragioni professionali Daniele dovesse andare altrove io lo seguirei, come del resto ho sempre fatto“. Anche questo è l’indizio di un amore sincero e profondo.

E poi ci sono i social, dove Michela Persico è da sempre molto attiva. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi due milioni di followers, una cifra di assoluto rispetto. E in uno degli ultimi scatti lady Rugani ha lasciato davvero senza fiato i suoi numerosi fan, mostrandosi con indosso uno striminzito bikini color verde acqua capace di mettere in risalto il suo fisico tonico e praticamente perfetto. La foto ha scatenato da subito l’entusiasmo incontenibile dei followers che hanno inondato il post di complimenti e qualche commento un po’ troppo colorito.