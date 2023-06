Nome a sorpresa per il dopo Pioli: grande salto dopo la salvezza

Milan, terremoto anche in panchina. Nome inatteso per il dopo Stefano Pioli: il grande salto dopo la conquista della salvezza

Dopo quella del Direttore dell’area tecnica Paolo Maldini, è arrivata anche l’ufficializzazione dell’addio al Direttore sportivo Frederic Massara. Un cambio della guardia che era nell’aria visto che già la scorsa estate si è arrivati a un passo dalla rottura.

Un divorzio dall’indimenticata bandiera rossonera e dal suo stretto collaboratore che si è consumato al culmine di una stagione, nonostante la semifinale di Champions League, al di sotto delle aspettative. Con il campionato concluso dal Diavolo al quarto posto e senza essere mai stato realmente in corsa per lo scudetto.

Gerry Cardinale, patron del Milan, non ha fatto sconti ai ‘dioscuri’ del mercato rossonero che hanno pagato anche una campagna di rafforzamento fallimentare. E sconti il fondatore del fondo ‘Red Bird’ non ha intenzione di farne neanche al tecnico Stefano Pioli.

Al momento la permanenza di Pioli sulla panchina rossonera non sembrerebbe essere in discussione. Gerry Cardinale in più di un’occasione ha ribadito la propria stima per il tecnico che ha riportato il Milan in Champions e a vincere lo scudetto.

Bordalàs per il dopo Pioli: grande salto dopo la salvezza

Nondimeno, nel calcio le cose possono cambiare molto rapidamente. Di conseguenza, l’onda lunga del terremoto che ha travolto i vertici dell’area tecnica rossonera potrebbe raggiungere Pioli. Non per nulla in queste ore si rincorrono voci sui possibili sostituti del tecnico modenese.

Il sogno di Gerry Cardinale è Antonio Conte che ha rescisso il contratto con il Tottenham ed è quindi sulla piazza. Ma mettere sotto contratto l’ex degli Spurs implicherebbe massicci investimenti sul mercato dato che il tecnico salentino non è abituato a lavorare con prospetti e giovani di belle speranze.

Ecco perché prende quota il piano B, l’alternativa, che, non caso, va nella direzione opposta. Secondo indiscrezioni rilanciate dai media spagnoli, il Milan starebbe pensando di affidare la panchina a José Bordalàs, tecnico del Getafe.

Il tecnico di Alicante, che ha conquistato la salvezza con gli ‘azulones‘ pareggiando all’ultima giornata a reti inviolate nello scontro diretto contro il Valladolid, ha diverse offerte sul tavolo, compresa quella dello stesso Getafe, ma è molto tentato dalla possibilità di sedersi sulla panchina di uno dei più blasonati club d’Europa e del mondo.

Se così fosse, sarebbe un salto nel buio per il Milan visto che, a parte una finale di Coppa del Re persa ai rigori contro il Betis ai tempi del Valencia, Bordalàs non vanta nel curriculum risultati di prestigio. Motivo per il quale, date anche le enormi difficoltà nell’arrivare a Conte, ora come ora non è possibile preconizzare un terremoto anche in panchina.