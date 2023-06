Nuovo club dopo la rescissione: De Rossi nerazzurro

Dopo la rescissione con la Spal, De Rossi potrebbe ripartire dalla stessa Serie B: ecco le ultime indiscrezioni

Di alcuni calciatori si profetizza un futuro da allenatore, una volta appese le scarpette al chiodo, in quanto, come si suol dire, lo sono già in campo. La loro innata leadership e la capacità di farsi interpreti per i loro compagni di squadra delle direttive dei loro tecnici sono, per molti analisti e addetti ai lavori, la garanzia di una carriera di successo in panchina.

A maggior ragione se i suddetti calciatori sono dei campioni. Anzi, per la precisione, dei campioni del mondo. Per una fortunata coincidenza astrale, in Serie B in questa stagione che è stata appena consegnata agli annali si sono ritrovati in panchina tre reduci dell’alloro iridato in Germania nel 2006.

Pippo Inzaghi sulla panchina della Reggina, Fabio Cannavaro e Daniele De Rossi rispettivamente su quelle del Benevento e della Spal. Tre allievi dell’ex Commissario tecnico Marcello Lippi che stanno provando a ripetere in panchina quanto conquistato in campo.

Se la stagione dell’ex bomber rossonero è stata positiva, avendo gli amaranto guadagnato i play-off per essere però eliminati al turno preliminare dal Sudtirol, non può dirsi lo stesso per i suoi due ex compagni nella Nazionale guidata dal Commissario tecnico viareggino.

De Rossi, il Pisa dopo la rescissione con la Spal: suo sponsor è l’ex nerazzurro Kolarov

Il ‘Ministro della Difesa’ dell’Italia campione del mondo sotto il cielo di Berlino, Fabio Cannavaro, dopo i trionfi in Cina, è stato esonerato dopo 5 mesi dopo l’ennesima sconfitta. Identico destino per il metronomo del centrocampo di quella Nazionale, Daniele De Rossi, che ha risolto il contratto che lo legava alla Spal, poi retrocessa in Serie C insieme ai sanniti e al Brescia che ha perso il play-out contro il Cosenza.

Tuttavia, proprio l’ex ‘capitan futuro’ della Roma potrebbe avere già una seconda chance, la possibilità di dimostrare di essere un grande allenatore non solo in campo ma anche in panchina.

Infatti, secondo indiscrezioni il Pisa starebbe pensando di affondare il colpo proprio per l’ex tecnico spallino.

Suo grande sponsor è un altro grande ex, nonché vecchia conoscenza del calcio italiano, Aleksandar Kolarov che, dopo aver conseguito l’abilitazione a direttore sportivo, da pochi giorni è stato ingaggiato dal club toscano come direttore sportivo.

Dunque, dal biancazzurro spallino al nerazzurro pisano. La carriera da allenatore di Daniele De Rossi potrebbe ripartire sotto insegne quasi identiche. E pazienza se non è il nerazzurro più blasonato. Per quello c’è sempre tempo. Non per nulla, De Rossi è ‘capitan futuro’.