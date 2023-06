“È un allenatore mediocre”: stroncato ancor prima di arrivare

Bocciato senza appello ancor prima di arrivare: “E’ piuttosto mediocre”. Ecco di chi si tratta

Di questo passo è difficile che il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rispetti la deadline, da lui stesso fissata, del 27 giugno per annunciare il nome dell’erede di Luciano Spalletti.

Il timoniere del Napoli campione d’Italia, Luciano Spalletti, è come è noto sceso dalla nave azzurra per ritornare tra i suoi amati vigneti e dal giorno dell’ufficializzazione del suo addio si rincorrono le voci sul suo possibile sostituto.

Voci alimentate dallo stesso patron azzurro che in occasione della conferenza stampa di presentazione della seconda parte del ritiro estivo in quel di Castel di Sangro ha parlato di una rosa di 40 candidati.

Troppi anche per l’ambita panchina dei campioni d’Italia per la quale un grande ex azzurro, Rafa Benitez, si è pubblicamente proposto senza, però, entusiasmare De Laurentiis che non ha fatto mistero di non gradire le ‘ministre riscaldate’.

“È un allenatore mediocre”: Rudi Garcia stroncato ancor prima di arrivare da Paolo Bargiggia

Comunque, con Vincenzo Italiano dato fino a quel giorno fa in pole position, fuori dai giochi dopo la riconferma da parte del patron della Fiorentina Rocco Commisso, nelle ultime ore ha preso quota la pista francese.

Nel dettaglio, il ballottaggio sarebbe tra Christophe Galtier, che nonostante la vittoria della Ligue 1 molto difficilmente sarà l’allenatore del Paris Saint-Germain anche nella prossima stagione, e Rudi Garcia, fino a poche settimane fa tecnico dell’Al-Nassr dove ha allenato anche Cristiano Ronaldo.

I due sono vecchie conoscenze del calcio italiano. Galtier da calciatore ha avuto un’esperienza nel Monza mentre il tecnico francesi di origini spagnole (andaluse, più precisamente) ha allenato per due stagioni e mezzo la Roma, con un primo anno più che positivo (10 vittorie consecutive nelle prime 10 giornate di campionato e secondo posto finale).

Tuttavia, sia Galtier sia Garcia non scaldano la piazza partenopea anche perché già pregustava tecnici di ben altro spessore e curriculum, dall’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, all’ex Commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique passando per l’ex tecnico del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann.

Per la verità, non sono solo i tifosi partenopei a nutrire perplessità sul conto, in particolare, sull’ex tecnico giallorosso visto che addirittura Paolo Bargiggia, ex giornalista Mediaset e noto esperto di mercato, lo boccia senza appello. In un tweet Bargiggia lo definisce “piuttosto mediocre anche se discretamente mediatico“.

Inoltre, l’ex giornalista Mediaset dipinge Garcia come un allenatore aziendalista in quanto “parecchio malleabile e allineato alla volontà della proprietà“.

Qualità che, invece, un Presidente accentratore come De Laurentiis, abituato a fare il bello e il cattivo tempo nelle sue aziende, apprezza non poco.