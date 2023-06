Juve gelata: la bandiera al Napoli, tradimento totale

Stavolta a restare delusi saranno i tifosi della Juventus, una loro Bandiera potrebbe firmare per il Napoli

Se qualcuno non avesse seguito le ultime vicende legate al campionato italiano, farebbe fatica a capire dai quotidiani e dal web, cosa sta succedendo in queste ore. La Juventus è arrivata al settimo posto a causa della penalizzazione, ma non ha comunque svolto un campionato esaltante, specie in Europa. Al Napoli hanno invece vinto lo scudetto. Anzi stravinto. Eppure qualcosa sembrerebbe non quadrare…

Sì perché chi aprisse il web oggi, si ritroverebbe a leggere che i bianconeri sono convinti di continuare con Massimiliano Allegri, mentre gli azzurri stanno ora valutando un ampio ventaglio di nomi proprio per quanto riguarda la panchina.

Spalletti ha voluto andare via, e adesso il Napoli dovrà ripartire quasi da zero trovando un nuovo allenatore.

Tra le due squadre citate potrebbe anche esserci l’ennesimo intreccio. Difficilmente sono stati i bianconeri ad essere traditi nella storia.

Da Altafini arrivando fino ai giorni nostri con Fabio Quagliarella ed Arek Milik, sono spesso stati i napoletani a vedere i loro idoli partire per la destinazione che meno avrebbero sperato.

Eppure qualcuno non si è posto il problema di andare ad indossare proprio quella maglia, ma ora non è così….

Juve tradita da Zidane: ‘idea’ Napoli

Sarebbe adesso una Bandiera della Vecchia Signora a riflettere sulle velleità partenopee. Aurelio De Laurentiis cerca il nome giusto per vincere ancora in Italia ed avere una crescita anche in Champions League, allora ecco che il casting include anche nomi di un certo spessore.

Negli ultimi giorni, infatti, tra i vari nomi è spuntato anche quello di Zinedine Zidane.

Non è da escludere che qualcuno vi abbia proprio indovinato. Il patron azzurro è assolutamente capace di contattare nomi internazionali come questo.

Non dimentichiamo che, a sorpresa, il produttore cinematografico portò in azzurro sia Rafa Benitez che Carlo Ancelotti. E che Zidane è ancora senza squadra.

Pare che l’ex centrocampista attenda alcune mega offerte arabe, ma se non arrivassero ecco che ripartire dal Napoli campione d’Italia e testa di serie in Champions League, non sarebbe poi così male.

E dire che un pensierino sembrava avercelo fatto proprio la Juve. I tifosi bianconeri potrebbero restarci davvero male a vedere il loro idolo su una panchina avversaria, o meglio dire su quella di una storia rivale. Ma il calcio è anche questo. Staremo a vedere.