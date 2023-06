Daniel Maldini dice addio: dopo Paolo saluta anche lui, colpo in A

Daniel Maldini è molto conteso, probabile una sua nuova partenza dal Milan. Ecco tutti i dettagli

Settimana quanto meno movimentata in via Aldo Rossi, casa del Milan. Se ne sono andate le figure del mercato, Paolo Maldini e Frederic Massara, con il primo che è soprattutto una bandiera storica del club.

Troppe scelte sbagliate in casa rossonera e forse alla proprietà non sono piaciute neanche quelle tecniche. Infatti non è ancora scritto nulla su Stefano Pioli. Chissà che non possa essere sua, la terza testa che salterà…

Di partenze dal Milance ne saranno parecchie, visto che quasi tutti gli ultimi arrivi non hanno portato ai risultati desiderati. Tra gli attaccanti però, non dovrebbero essere solo Origi e Rebic a partire.

Proprio poche settimane dopo Paolo Maldini, potrebbe infatti fare le valigie ed abbandonare Milanello anche il figlio, Daniel Maldini, di professione attaccante.

I rossoneri non avrebbero più intenzione di attendere la crescita del ventunenne e, stando alle ultime voci di mercato, dovrebbe appunto lasciare andare il figlio d’arte. Ricordiamo che è nato a Milano e ha esordito in Serie A proprio con il Diavolo nel 2020.

Poi altre due stagioni dove il ragazzo, che gioca prevalentemente da ala su entrambi i lati – ma può essere impiegato anche come trequartista – non ha mai trovato realmente spazio.

Giusto la soddisfazione di vincere lo scudetto con 8 presenze ed una rete all’attivo, e nell’estate del 2022 arrivava il primo prestito, allo Spezia.

La prossima però, potrebbe essere una partenza definitiva, sia perché Maldini non ha mai trovato spazio al Milan, sia perché il contratto scadrà nell’estate del 2024 e la società vorrebbe monetizzare.

Via anche Daniel Maldini: colpo in Serie A

A dirla tutta, il classe 2001 non ha giocato moltissimo nemmeno al suo anno passato allo Spezia. 18 presenze e soltanto 2 reti, ma pesantissime. Infatti, il ragazzo è stato in grado di segnare sia al Milan che all’Inter. Insomma, una volta a testa per non ‘deludere’ nessuno.

Il calciatore ha ampi margini di miglioramento e anche uno spiccato senso per l’assist. Non a caso ha un buon mercato. Maldini jr. interesserebbe a due squadre che lottano per la parte centrale della classifica, come Sassuolo ed Udinese. Ma prima dell’inizio del calciomercato, altri club potrebbero farsi avanti per il figlio d’arte. Vedi il Bologna, senza escludere piste straniere. Il Milan potrebbe dire sì a una proposta da 4-5 milioni di euro.