Ritorno clamoroso alla Juve: “Allegri lo ha contattato”

Massimiliano Allegri pensa alla Juve del futuro e c’è un big che può tornare a sorpresa all’interno del team bianconero. Per la gioia dei tifosi

L’ultima stagione è stata disastrosa sul campo e non solo, servono uomini forti che possano dare un senso di leadership e fare ottenere risultati è un impegno prioritario. Si guarda quindi a quelle figure che abbiano la juventinità nel dna.

La Juventus dovrà fare una rivoluzione, la squadra per la stagione 2023-24 sarà ritoccata nettamente. Tutto ciò avverrà però stando molto attenti al bilancio, già in crisi di suo, e con l’avallo del tecnico Massimiliano Allegri che rimarrà al suo posto, pur senza la fiducia della tifoseria bianconera.

Il tecnico sa che nelle ultime due stagioni non tutto è quadrato per il verso giusto, così ecco come è pronta la soluzione per riemergere con la squadra bianconera. In particolare, la Juve sembra pronta a definire un ritorno eccellente, un elemento in grado di dare sostanza al team grazie alla sua esperienza.

La rivelazione di Luca Momblano, esperto giornalista che segue le vicende bianconere, mette almeno di buon umore i tifosi.

Il ritorno avverrebbe senza un grosso esborso economico, soprattutto considerando come gli uomini di esperienza hanno una sorta di debito di riconoscenza verso la Juve, aiutandola ora che è in difficoltà.

Juve, torna in squadra a sorpresa

L’uomo prima e lo sportivo poi, su entrambi non si discute: Andrea Barzagli potrebbe tornare in bianconero, nelle vesti di collaboratore tecnico. “Allegri lo ha contattato, lo vuole nel suo staff”, ha detto Momblano nella diretta di ‘Juventibus’.

Protagonista in campo con la BBC, dopo l’addio al calcio giocato aveva tentato un’esperienza nello staff di Maurizio Sarri, ma non tutto era andato per il verso giusto, nonostante lo scudetto vinto. Ha così lasciato il ruolo da collaboratore, provando altre avventure come quella di opinionista di Dazn.

Un ruolo apprezzato per competenza e capacità di leggere le gare, un uomo di calcio che ha sempre messo la faccia e si è fatto apprezzare nel corso del tempo per professionalità e senso di appartenenza.

Allegri e Barzagli insieme, un duo tecnico per risollevare la squadra. Barzagli aiuterebbe soprattutto i giovani difensori ad emergere, in rosa torneranno De Winter e Cambiaso, avranno chance di mettersi in mostra, senza dimenticare anche il promettente Huijsen, classe 2005 di cui si dice un gran bene come erede proprio di Barzagli.

Il ritorno dell’ex centrale sarà salutato positivamente anche dalla rosa, che ha bisogno di punti di riferimento in campo e fuori.