Samira Lui, il vestito si apre troppo e si vede tutto: visione piccante

E’ una delle giovani showgirl, modelle e influencer più apprezzate dal pubblico televisivo. Samira Lui, la ‘professoressa’ de L’Eredità, spopola sui social

Ha compiuto da poco venticinque anni, ma la sua carriera di modella e showgirl ha già preso il volo. Lei è Samira Lui, la bellissima influencer che ha acquisito una notorietà clamorosa grazie alla partecipazione al programma di Rai Uno, L’Eredità, il quiz game condotto da Flavio Insinna che ha riscosso un significativo successo di pubblico.

Nel ruolo di ‘professoressa‘, Samira ha attirato l’attenzione degli spettatori soprattutto grazie alla sua spontaneità e a una bellezza che di certo non passa inosservata. Nata a Udine venticinque anni fa, Samira Lui ha partecipato al concorso di Miss Italia e da quel momento la sua carriera all’interno dello showbiz ha preso il volo.

L’approdo in Rai è coinciso con una crescita esponenziale in termini di popolarità della giovanissima modella friulana di lontane origini senegalesi. Di pari passo al successo sul piccolo schermo è andato in crescendo quello sulle piattaforme social.

Il suo profilo Instagram in questo momento può contare su poco meno di 150mila followers, un numero destinato ad aumentare nelle prossime settimane. Oltre a L’Eredità, di cui è ormai una colonna portante, Samira Lui è entrata a far parte del cast di un altro programma cult della TV di Stato, ‘Tale e Quale show‘, il talent condotto da Carlo Conti.

Samira Lui lascia i fan senza fiato: lo spacco del vestito è a dir poco illegale

In questo contesto la bellissima Samira ha rivelato delle doti canore tutt’altro che banali, conquistando gli spettatori anche per le sue qualità artistiche. E poi ci sono le foto su Instagram che catturano l’attenzione e l’interesse di migliaia di followers. Uno degli ultimi scatti in particolare ha fatto proseliti, quello in cui Samira indossa un vestito lungo scuro dotato di uno spacco molto profondo.

Lo spacco non fa che mettere in evidenza la gamba lunga, tornita e affusolata fino a una porzione malandrina dell’inguine. Letteralmente senza fiato i suoi fan che hanno rivolto complimenti ed elogi anche troppo coloriti. In molti si chiedono tra l’altro se Samira Lui segua qualche sport con interesse: l’unica certezza che abbiamo è il suo tifo per l’Udinese, la squadra della sua città natale. Un sostegno a quanto pare piuttosto acceso e convinto.