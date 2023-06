Promozione e addio: Lapadula va a giocare per l’Europa

Promozione in A e addio: Gianluca Lapadula lascia il Cagliari per andare a giocare per l’Europa. Ecco tutti i dettagli

Con i suoi gol, 21 più 5 assist in 46 presenze stagionali, Gianluca Lapadula ha trascinato il Cagliari alla promozione in Serie A dopo un solo anno nel purgatorio della cadetteria.

Anche se il gol che ha regalato la Serie A nel ritorno della finale play-off contro il Bari lo ha messo a segno Leonardo Pavoletti, l’uomo copertina del club sardo, guidato da Claudio Ranieri, è proprio l’attaccante naturalizzato peruviano.

Comunque, Lapadula ha lasciato il segno anche nel doppio confronto contro i pugliesi: suo, infatti, il provvisorio vantaggio nel match d’andata alla ‘Unipol Domus’ prima che Antenucci allo scadere dal dischetto degli undici metri fissasse il punteggio sull’1-1.

Stagione da favola, dunque, per l’attaccante cagliaritano che così si rilancia dopo le ultime due stagioni in chiaroscuro con il Benevento dove, tra Serie A e Serie B, non è andato oltre gli 11 centri (in cadetteria).

Promozione e addio: Lapadula gioca per l’Europa con la Fiorentina

Un rendimento, con numeri da vero bomber, che non è sfuggito agli osservatori dei club di Serie A che, infatti, hanno messo nel loro mirino l’attaccante cagliaritano.

In particolare, sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina che ancora si lecca le ferite dopo i due ko nelle due finali (Coppa Italia e Conference League) disputate in questa stagione.

I viola non hanno hanno sfigurato al cospetto di avversari quotati, l’Inter vicecampione d’Europa e il West Ham, e hanno pagato l’incapacità di tradurre in gol la mole di occasioni da rete creata.

Pertanto, l’attaccante del Cagliari sembra l’uomo giusto per aumentare il potenziale offensivo della squadra di Vincenzo Italiano che ha respinto le avance del Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e quindi guiderà i viola anche nella prossima stagione.

Fiorentina che può rappresentare per l’attaccante del Cagliari, alla luce delle sue 33 primavere sul groppone, l’ultimo treno per rientrare nel grande calcio. I viola, che hanno concluso il campionato all’ottavo posto, a meno 6 dalla Juventus, non giocheranno in Europa nella prossima stagione.

Va da sé, quindi, che l’obiettivo dei viola nella prossima annata sarà proprio quello di ritornare in Europa dove hanno dimostrato di poter recitare un ruolo da protagonista. Magari guadagnando l’accesso a quell’Europa League sfuggita in questa stagione che da poco è stata consegnata agli annali.

Impresa non semplice, con i gol di un Gianluca Lapadula in grande spolvero che potrebbero dare una mano nel centrare tale obiettivo. Ecco perché la Fiorentina medita il blitz per strappare al Cagliari il bomber della promozione.