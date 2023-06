“La Juve mi ha fatto una proposta”: il calciatore esce allo scoperto

Il calciatore rivela tutto sul tentativo del club bianconero. Ecco tutti i dettagli

Arrivi e partenze. Per il momento in casa bianconera si registrano solo le seconde. Quella di Arkadiusz Milik che non è stato riscattato dal Marsiglia. Ma è possibile, anzi probabilissimo il ritorno dell’attaccante polacco alla Juventus.

Il club bianconero e l’Olympique Marsiglia sono in trattativa per un nuovo prestito con l’obbligo di riscatto a condizioni favorevoli. L’affare è in via di finalizzazione ma presuppone il rinnovo di contratto con il Marsiglia. Dunque, nonostante il mancato riscatto, la Juventus continua a puntare sull’ex Napoli.

Altri bianconeri sono in bilico se non già con le valigie in mano: il centrocampista Arthur, al quale il club bianconero è disposto a concedere la lista gratuita pur di liberarsi del suo oneroso ingaggio, Alex Sandro, la cui rescissione, sebbene sia scattato il rinnovo automatico fino al 2024, prende sempre più quota e Adrien Rabiot, in scadenza di contratto, con il quale il dialogo continua ma ad oggi non si è arrivati al mettere nero su bianco.

“La Juve mi ha fatto una proposta”: Cuadrado esce allo scoperto

Altro caso spinoso è quello relativo a Juan Cuadrado. L’esterno colombiano, in scadenza a fine mese, non ha fornito il suo abituale apporto come testimoniano i numeri: 2 gol e 4 assist in 47 apparizioni stagionali. Senza contare le disattenzioni in fase difensiva costate care in alcune situazioni alla Juventus tanto da essere stato bersagliato dalle critiche dei tifosi bianconeri nei social network.

Inevitabile, quindi, l’addio. Invece, a sorpresa, il finale dell’avventura del colombiano all’ombra della Mole Antonelliana potrebbe essere diverso. Dalla Colombia, dove si sta godendo le vacanze, Juan Cuadrado ha confermato l’offerta della ‘Vecchia Signora’ per il rinnovo contrattuale.

Proposta sulla quale il colombiano non sta riflettendo rinviando ogni valutazione a un secondo momento: “Mi hanno fatto una proposta ma in questo momento non ci sto pensando. Ho detto loro che ne parleremo più avanti”.

Nondimeno l’esterno colombiano ha espresso l‘auspicio di trovare un accordo in modo da continuare a giocare ad alti livelli anche se nella prossima stagione la Juventus non calcherà il palcoscenico della Champions League ma dovrà accontentarsi di quello molto meno prestigioso (e remunerativo) della Conference League.