Sprint decisivo del Benfica: le Aquile portoghesi mortificano ancora la Juventus ‘bruciandola’ sul filo di lana

Che non sarebbe stata una stagione entusiasmante (per usare un eufemismo) per la Juventus, i tifosi lo hanno capito subito. I bianconeri sono stati sbattuti fuori dalla Champions League già alla fase a gironi. Giustizieri i lusitani del Benfica, che li hanno sconfitti all’Allianz Stadium per 1-2 e al ‘Da Luz’ di Lisbona per 4-3 decretandone l’eliminazione.

Insomma, le Aquile portoghesi si sono rivelate la bestia nera dei bianconeri nella loro deludente avventura nella ‘Coppa dalle grandi orecchie’ ai cui blocchi di partenza della prossima edizione non saranno presenti.

Settima in campionato, la ‘Vecchia Signora’ nella prossima stagione si esibirà sul meno nobile palcoscenico della Conference League, a meno di una esclusione dalle coppe da parte dell’UEFA.

Comunque, non paghi di averli di fatto estromessi dalla Champions League, i lusitani umiliano ancora i bianconeri. Questa volta, però, non sul campo bensì in sede di calciomercato.

Il Benfica umilia ancora la Juve: sprint decisivo per Renan Lodi

Non è un mistero che tra gli obiettivi di mercato dei bianconeri ci sia il laterale Renan Lodi, di proprietà dell’Atletico Madrid ma che in questa stagione ha giocato in Premier League nella file del Nottingham Forest.

Il laterale brasiliano, che faticava a trovare spazio con i colchoneros, con prestazioni più che convincenti ha contribuito non poco alla salvezza dei Tricky trees tanto da essere diventato uno degli idoli del ‘City Ground’.

Eppure, il club inglese ha deciso di non esercitare l’opzione di riscatto del laterale brasiliano che, quindi, è ritornato all’ovile rojiblanco dove difficilmente rimarrà. L’Atletico Madrid, infatti, nel ruolo del brasiliano insegue Gayà, Acuña o Javi Galán, ragion per cui sta cercando una nuova sistemazione per Renan Lodi.

Una situazione di cui potrebbe approfittare proprio il Benfica bruciando allo sprint la Juventus. Le Aquile lusitane sono sono alla ricerca di un sostituto di Grimaldo, che ha fatto le valigie per trasferirsi al Bayer Leverkusen, individuandolo proprio nel laterale brasiliano.

Se, però, la suddetta operazione non dovesse andare in porto, Renan Lodi non esclude il ritorno in Brasile: altra doccia fredda per la ‘Vecchia e bistrattata Signora’ che ormai prende sonori ceffoni in faccia non solo in campo ma anche sul fronte del calciomercato.

Insomma, le sofferenze per i tifosi bianconeri non sono terminate con la fine della stagione ma proseguono visti gli oltraggi che la Juventus subisce in sede di calciomercato. E’ proprio vero che al peggio non c’è mai fine. Almeno per gli juventini…