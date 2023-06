Lascia la Juve e va da Messi: addio clamoroso in bianconero

In questa sessione estiva del calciomercato il bianconero è pronto a lasciare il club per iniziare una nuova ed interessante avventura. Lontanissimo dalla Juventus…

Come tutti ben sanno Lionel Messi ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti D’America. Rifiutando, tra l’altro, il ritorno al Barcellona e, soprattutto, un ricco ingaggio proveniente dall’Arabia Saudita.

A quanto pare gli USA lo hanno sempre affascinato e ora è pronto ad aiutare il suo nuovo team, l’Inter Miami di David Beckham.

Negli Stati Uniti, Messi potrebbe essere ‘seguito’ da un calciatore italiano in forza alla Juventus. Dopo la ‘Pulce‘, infatti, Beckham è pronto ad accogliere a braccia aperte uno dei big dei bianconeri guidati da Massimiliano Allegri.

L’arrivo di Lionel Messi all’Inter Miami ha entusiasmato moltissimo i sostenitori del football americano. Un acquisto davvero importante quello messo a segno dal club che ora è pronto a tentare la risalita in classifica della Major League Soccer (dove in questo momento si trovano all’ultimo posto).

Basterà solamente l’arrivo dell’ex blaugrana? A quanto pare no, visto che si intensificano sempre di più le voci di un possibile arrivo negli USA da parte di uno dei ‘senatori’ juventini.

Inter Miami, Messi non è solo: può raggiungerlo Bonucci

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, il quale è desideroso di rimettersi in gioco dopo aver vissuto una stagione non da protagonista.

Non è un mistero come il rapporto con il suo allenatore, Massimiliano Allegri, non sia dei migliori. Il tecnico livornese, in più di una occasione, lo ha sempre tenuto in panchina. Pochissime le apparizioni nell’ultima stagione: solamente 26, togliendosi però la soddisfazione di timbrare il cartellino in 2 occasioni. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2024, ma potrebbe anche non essere rispettato.

Non impossibile una rescissione dell’accordo. Richieste italiane per il centrale 36enne non ce ne sono e difficilmente ce ne saranno. L’ipotesi di concludere la carriera in un altro continente lo affascinerebbe e non poco. Come del resto giocare insieme ad uno dei migliori della storia del calcio e campione del mondo con l’Argentina. Un calciatore che ha affrontato solamente come avversario e mai come compagno di squadra. Un desiderio che, ora, potrebbe seriamente avversarsi.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane, di certo il suo agente Alessandro Lucci è al lavoro su diversi fronti, vedi pure per gli altri suoi assistiti Cuadrado e Dzeko i quali – a meno di clamorose sorprese – non rinnoveranno con Juventus e Inter.