Blasi-Toffanin, non è finita: cos’è successo dopo l’addio a Berlusconi

La scomparsa di Berlusconi ha stretto ancora di più i volti Mediaset, c’è un messaggio particolare di Ilary Blasi per Silvia Toffanin

La nuora dell’ex premier e conduttrice di Verissimo è rimasta colpita, come tutta la sua famiglia, dalla scomparsa dell’86enne leader di Forza Italia e Mediaset, il messaggio della conduttrice dell’Isola è stato tra i più seguiti.

La televisione italiana, nel bene o nel male, ha avuto come protagonista Silvio Berlusconi negli ultimi quarant’anni. Dai tempi di Tele Lombardia passando a quanto fatto con Mediaset, l’epopea televisiva e il modo di intrattenere è cambiato, mutando sempre con protagonisti diversi.

Fra questi, sicuramente hanno un posto Silvia Toffanin e Ilary Blasi, che si conoscono dai tempi in cui erano letterine con Gerry Scotti, rafforzando sempre più la loro amicizia.

Percorsi di vita e di carriera poi un po’ diversi hanno visto comunque protagoniste le due, la Toffanin si è legata a Pier Silvio Berlusconi, la Blasi è reduce da una fresca separazione con Francesco Totti.

L’amicizia tra le due donne è stata sempre un punto fermo, non è un caso come spesso la Blasi sia stata ospite del programma della Toffanin, facendo anche qualche rivelazione in anteprima.

Sono due volti Mediaset conosciuti, Ilary Blasi ha avuto una carriera più movimentata, ha sperimentato vari programmi anche andando a rischio con qualche flop ma non ha mai mollato. La sua determinazione è dovuta alla fiducia data dalla rete televisiva, la riconoscenza non è mai mancata.

Blasi, messaggio commovente all’amica Toffanin

Il messaggio nei riguardi di Berlusconi tocca il cuore della nuora e di quanti hanno letto pubblicamente quanto scritto da Ilary Blasi: “La tv è stato il cuore della sua vita, e nella televisione ha messo il cuore. Sono molto vicina alla sua famiglia e a Silvia, a cui faccio le mie condoglianze”.

Un messaggio di riconoscenza e affetto nei riguardi di chi l’ha lanciata ad alti livelli, ma anche nei riguardi di chi ha avuto sempre un posto speciale nel suo cuore.

Ilary Blasi lunedì sera non è andata in onda, era prevista da palinsesto la puntata live dell’Isola dei famosi. La programmazione di Canale 5, dopo l’annuncio della morte, è stata quasi interamente occupata dal ricordo di Berlusconi.

La conduttrice ha approfittato di questa pausa per raccogliersi nel dolore ed essere vicina all’amica, un rapporto che dura da vent’anni tra le due e trova ora un momento di grande commozione.