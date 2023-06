Assalto doppio all’Inter: 120 milioni da Londra

Tifosi nerazzurri in allarme: doppio assalto all’Inter. 120 milioni di euro da Londra. Ecco tutti i dettagli

Il centrocampista del Manchester City, Rodri, con una chirurgica conclusione al culmine di una manovra in puro stile Guardiola ha mandato al tappeto l’Inter nella finale di Champions League. I nerazzurri masticano amaro per la clamorosa occasione da rete sciupata da Romelu Lukaku e per la traversa scheggiata da Federico Di Marco.

Gli uomini di Simone Inzaghi non hanno sfigurato al cospetto di quella che è considerata la più forte squadra del mondo. Anzi, hanno dato del filo da torcere ai grandi favoriti della vigilia tanto che il loro temuto assalto non c’è stato.

Se, dunque, l’assalto dei Citizens al fortino nerazzurro, come detto, non è andato in scena, l’Inter deve invece fronteggiare quello di un altro club della Premier League per le sue più luminose stelle.

Il Chelsea fa sul serio. I blues sono reduci da una fallimentare stagione, tanto che non giocheranno in Europa nella prossima annata, e hanno messo nel mirino i pezzi più pregiati della collezione nerazzurra. Continua, infatti, il pressing per l’estremo difensore nerazzurro Andrè Onana per il quale i blues di Londra mettono sul piatto 60 milioni di euro.

Assalto doppio all’Inter: 120 milioni dal Chelsea per Onana e Lautaro Martinez

Ma non finisce qui. Il neotecnico del Chelsea, Mauricio Pochettino, per aumentare il potenziale offensivo dei blues ha individuato nel connazionale Lautaro Martinez il rinforzo ideale.

Ebbene, secondo quanto trapela, il club londinese avrebbe presentato all’Inter un’offerta da 60 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del ‘Toro’ nerazzurro che nella stagione appena andata in archivio ha stabilito il proprio personal best quanto a gol (21) in campionato in una singola stagione.

L’obiettivo del tecnico dei ‘blues‘ è quello di ricreare al Chelsea la coppia gol nerazzurra formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Big Rom, infatti, dovrebbe fare ritorno a Stamford Bridge al termine del prestito al club nerazzurro.

Comunque, alla luce della sempre più precaria situazione finanziaria, con Steven Zhang che fatica a mettere insieme il capitale necessario per rimborsare il finanziamento da 275 milioni di euro al 9% di interessi concesso dal fondo ‘Oaktree Capital Management’ nel maggio 2021 e con scadenza nello stesso mese del 2024, l’Inter non chiude la porta a doppia mandata alla cessione di Lautaro.

Solo che non si accontenta dei 60 milioni offerti dal Chelsea. Secondo indiscrezioni, la dirigenza nerazzurra darebbe il via libera alla cessione del ‘Toro’ argentino per non meno di 80 milioni di euro.

Dunque, 120 milioni di euro non bastano al Chelsea per il suo duplice colpaccio, tuttavia il calciomercato non ha ancora aperto i battenti. Si prospetta. quindi, una lunga estate di passione (nerazzurra) per i tifosi dell’Inter.