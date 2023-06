Addio Vlahovic, la Juve chiude per il suo erede: che nome

La Juventus potrebbe rivoluzionare molto la rosa in questa sessione di mercato. Tra coloro che possono lasciare il club bianconero troviamo Dusan Vlahovic

La Juventus inizia a programmare le strategie per il calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Um addio molto pesante per la vecchia signora è praticamente certo, e non è da escludere che ce ne siano altre. Parliamo ovviamente di Angel Di Maria, che vedrà scadere il proprio contratto il 30 giugno.

Per quanto riguarda il ‘Fideo’, non si hanno notizie in merito alla nuova destinazione.

Chi può lasciare Torino è, poi, anche Dusan Vlahovic, che ha faticato e non poco in questa stagione.

La Juventus non vuole farsi trovare impreparata, tanto che ha già individuato il sostituto ideale. Per Milan e Napoli si tratterebbe di una grande beffa.

Vlahovic verso l’addio, la Juventus ha individuato il sostituto: che beffa per Milan e Napoli

Dusan Vlahovic ha completamente deluso in questa stagione. Il serbo classe 2000, infatti, ha concluso la propria annata con quattordici reti realizzate e quattro assist forniti in 42 partite disputate tra campionato e coppe. Visto il rendimento, e lo scarso feeling con il tecnico Massimiliano Allegri, la Juventus è sempre più decisa a cederlo.

Come riportato da Calciomercato.it, in Spagna monitorano la situazione Real Madrid e Atletico, alla ricerca di nuovi bomber. Vista la possibile cessione, la dirigenza bianconera ha già individuato il sostituto ideale.

Stiamo parlando di Folarin Balogun, attaccante statunitense classe 2001 in prestito al Reims e di proprietà dell’Arsenal. In Francia si è reso protagonista di una stagione strepitosa, che lo ha visto realizzare ventidue reti e fornire tre assist in 39 partite disputate.

Sul calciatore è forte anche l’interesse di Milan e Napoli, che hanno necessità di rimpolpare il proprio reparto avanzato.

In caso di cessione da parte dell’ex attaccante della Fiorentina, la Juventus avrebbe la liquidità necessaria per battere la concorrenza e chiudere l’operazione. Si tratterebbe di un grande colpo per i bianconeri, che andrebbero a regalare al proprio allenatore un calciatore pronto nonostante i soli ventidue anni.

Dopo un anno e mezzo l’avventura di Vlahovic in maglia bianconera pare essere giunta al capolinea, con la società targata Exor pronta a piazzare il grande colpo. Napoli e Milan sono avvisate e magari a breve obbligate a virare su altri profili.