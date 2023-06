Allegri via con buonuscita: doppio ritorno clamoroso alla Juve

Addio di Massimiliano Allegri con sontuosa buonuscita: clamoroso duplice ritorno alla Juventus, ecco tutti i dettagli

Giorni fa il Direttore generale della Juventus, Maurizio Scanavino, nel corso di un’intervista rilasciata a Sky, ha confermato sulla panchina bianconera Massimiliano Allegri. Una scelta, per certi versi, quasi obbligata alla luce delle difficoltà finanziarie della ‘Vecchia Signora’ che non le consentono di avere sul libro paga due tecnici con stipendi da nababbi.

Il tecnico livornese, infatti, è legato al club bianconero da altri due anni di contratto a 7 milioni di euro annui. Non propriamente bruscolini. Eppure, con un’inversione a ‘U’, la Juventus potrebbe sconfessare quello che appena pochi giorni il suo Direttore generale ha dato per certo.

Udinese-Juventus, ultima giornata del campionato 2022-23, potrebbe essere stato l’ultimo match della seconda e poco fortunata avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera.

Allegri via con buonuscita: Zidane e Del Piero alla Juve

La notizia ha del clamoroso e va presa con le molle. Nel calciomercato, anche quello degli allenatori, tutto può essere messo in discussione dal giorno alla notte. Tuttavia, secondo quanto twitta Enganche, non ci sono dubbi: a guidare i bianconeri alla riscossa nella prossima stagione non sarà il tecnico livornese.

Allegri, dunque, andrà via ma ovviamente non lo farà a mani vuote. Sempre secondo Enganche, la dirigenza bianconera e Allegri stanno trattando sulla sua buonuscita che dovrebbe oscillare tra gli 8 e i 10 milioni di euro.

Con l’addio del tecnico livornese si apre, quindi, un’altra ‘falla’ nello scafo bianconero. Oltre alla complicata trattativa per affidare le redini del mercato a Cristiano Giuntoli, sotto contratto con il Napoli ancora per un anno, si apre il fronte per l’erede in panchina di Allegri.

Chi, dunque, al posto dell’ex tecnico del Milan? Ebbene, i tifosi bianconeri sono autorizzati a sognare a occhi aperti in quanto il management bianconero ha in serbo il ritorno di un’accoppiata da sogno per rilanciare una ‘Vecchia Signora’ uscita con le ossa rotte dall’ultima stagione che è appena andata in archivio.

L’indimenticato Zinedine Zidane è il nome caldo per sostituire Massimiliano Allegri. L’ex campione del mondo, dopo aver chiuso l’esperienza sulla panchina del Real Madrid, è a spasso ormai da due anni ed è quindi in cerca di una nuova avventura per ritornare nel grande calcio.

Ma le buone notizie per i tifosi bianconeri non finiscono qui. Insieme a Zizou potrebbe ritornare anche un altro loro idolo: Alessandro Del Piero. Da qualche anno Pinturicchio vive a Los Angeles dove ha aperto un ristorante frequentato da sportivi e dalle stelle di Hollywood.

Nondimeno, Del Piero, anche apprezzato commentatore per Sky sport, difficilmente direbbe no a una chiamata della Juventus. D’altronde, si sa, al cuore non si comanda e quello di Pinturicchio è bianconero.