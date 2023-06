Allegri in Arabia, il pupillo a Barcellona

Allegri continua ad essere tentato dalla maxi offerta araba: il Barcellona fa un tentativo per il pupillo del tecnico

All’interno del mondo Juve si continua a parlare della maxi offerta araba per Massimiliano Allegri, che ha ancora due anni di contratto a 7 milioni a stagione.

Per convincere il tecnico livornese a fare le valigie e trasferirsi in Arabia Saudita, gli sceicchi avrebbero messo sul piatto la bellezza di 20 milioni di euro a stagione (per tre anni).

Tuttavia, nonostante l’offerta davvero super, sembra che Allegri sia intenzionato a declinare per restare alla Juventus. Almeno momentaneamente… Sì, perché l’allenatore livornese vuole prima ricevere garanzie dalla società bianconera in termini di mercato per non rivivere una stagione esageratamente tormentata come quella appena conclusa (anche per le note vicende extra campo che hanno portato alla penalizzazione di 10 punti che ha impedito a Madama di accedere alla Champions).

Allegri, infatti, ha già fatto sapere ai dirigenti juventini quali sono i rinforzi necessari per avere una rosa davvero competitiva in vista della prossima stagione. Se non verrà accontentato, è pronto a fare marcia indietro e accettare la corte araba.

Se Allegri va via, parte anche il pupillo: cosa trapela

Tra le richieste di Allegri c’è anche il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. L’intesa tra il francese e la Juve scade il 30 giugno e attualmente le parti sono al lavoro per cercare di arrivare ad un prolungamento.

In questa stagione Rabiot è stato senza dubbio uno dei bianconeri più positivi (11 reti per lui in tutte le competizioni) e Allegri vuole assolutamente ripartire dall’ex PSG. Tuttavia le sirene arabe potrebbero rappresentare un ostacolo concreto al rinnovo di contratto.

Nel caso Allegri dovesse realmente decidere di volare in Arabia Saudita e lasciare la Juventus anche Adrien Rabiot saluterebbe la Signora. In questi due anni il centrocampista francese ha legato molto con Allegri ed è uno dei motivi che lo porterebbe a firmare di nuovo per i bianconeri. Senza il tecnico di Livorno lo scenario cambierebbe.

Rabiot è molto richiesto da alcuni big club europei, a cominciare dal Barcellona, che sta cercando rinforzi a centrocampo dopo l’addio di Sergio Busquets.

Già nel 2019 Rabiot era stato dato molto vicino al Barcellona, ma alla fine i blaugrana dissero di no per via delle richieste troppo onerose del giocatore (che poi firmò per la Juve).

Stavolta potrebbe essere l’occasione giusta per celebrare questo ‘matrimonio’, ma prima bisognerà capire cosa accadrà tra Allegri e la Juve.