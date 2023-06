Serie A, salta già una panchina: addio immediato

La Serie A è terminata da relativamente pochi giorni. Tuttavia è già saltata la prima panchina: i tifosi ancora stentano a crederci

Il campionato italiano, nella stagione trascorsa, ha evidenziato numerose sorprese. Per esempio lo scudetto del Napoli, con conseguente esordio di giocatori del calibro di Kvaratskhelia, uno dei migliori giocatori dell’annata appena terminata ai vertici d’Italia.

A parti inverse, è stata molto emozionante anche la salvezza del Lecce. Così come il pronto ritorno di Genoa e Cagliari in massima serie, dopo un solo anno trascorso dalla cocente retrocessione. Al “trenino” dei grandi ritorni in Serie A, si è aggiunta anche un’altra squadra che mancava all’appello da tempo: il Frosinone.

Con ben 80 punti conseguiti nel corso della regular season, il club dei Ciociari ha conquistato il cuore di tutti. Un campionato totalmente dominato, con le difese avversarie quasi sempre incapaci di reagire ai colpi della squadra laziale. Un altro primato ottenuto dal leggendario Fabio Grosso, parlando di numeri, riguarda l’attacco.

I gol segnati sono stati 63, con una difesa capace di incassare 26 reti in 38 partite. Praticamente un rapporto di gol fatti e subiti nettamente positivo. Insomma, una squadra destinata a divenire una testa di serie fin dal principio. Il ritorno in Serie A, alla luce di quanto si è visto, è stato più che meritato.

Per l’approdo in massima serie ci si aspettava fin da subito una grande notizia. Una conferma, un colpo di mercato capace di suscitare clamore e tanto altro ancora. Purtroppo però, almeno al momento, non è stato affatto così.

I tifosi sono rimasti parecchio delusi da questa operazione. Soprattutto se si considera il percorso svolto, che ha portato l’ambiente a poter godere di una squadra perfettamente funzionante. In tutto e per tutto.

Ebbene sì: la prima panchina a saltare è quella del Frosinone.

Il Frosinone cambia panchina

La guida tecnica di Fabio Grosso dovrà applicarsi ad un’altra squadra, a partire dalla prossima stagione. Il Frosinone, infatti, si è separato consensualmente dal suo ormai ex allenatore.

Con un contratto in scadenza al 30 giugno, l’ex campione del mondo dell’edizione del 2006 ha deciso di non proseguire il suo operato con i gialloazzurri.

Una decisione presa sicuramente non a cuor leggero, con dei sentimenti contrastanti. Sentimenti che, a conti fatti, sono stati totalmente spazzati via dall’impellente curiosità di vivere nuove emozioni. Ma soprattutto di fare nuove esperienze. Chissà, un domani magari anche nella stessa Serie A. Per ora, però, si parla di Sampdoria, retrocessa in B.