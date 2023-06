Berlusconi, la richiesta assurda svelata da Costacurta

L’ex difensore centrale del Milan, Alessandro Costacurta, ha svelato un retroscena su Silvio Berlusconi, venuto a mancare all’età di 86 anni

Silvio Berlusconi è andato ben oltre la mera figura di un politico o di un imprenditore.

L’ex presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha fondato un vero e proprio impero e ne è rimasto al comando per tantissimi anni. In più, si tratta di un personaggio a dir poco indimenticabile, dotato di un carisma assolutamente unico. Il decesso di Berlusconi è avvenuto lunedì 12 giugno intorno alle ore 9:30.

Qualche giorno prima era stato ricoverato presso la struttura del San Raffaele di Milano, a causa di una leucemia cronica con cui il Cavaliere ha combattuto per diverso tempo prima di arrendersi definitivamente. Abbiamo a che fare con un pezzo molto rilevante della storia del nostro paese, non a caso quella di mercoledì 14 giugno è stata proclamata giornata di lutto nazionale.

Berlusconi ha lasciato un ricordo che resterà impresso anche nelle generazioni future. Numerosi risultati straordinari e sogni realizzati, tanto nella politica quanto nel calcio. In tempi bui, infatti, prese in mano il Milan – la sua squadra del cuore -, riportandolo in seguito sul tetto d’Europa. Trentuno anni di presidente all’interno del club rossoneri, caratterizzati dalla conquista di ben ventinove trofei.

Berlusconi è il presidente più vincente della storia del calcio italiano e tutti i trofei che ha raccolto rientrano nella vasta serie di successi del ‘Diavolo’. Otto Scudetti, una Coppa Italia, sette Supercoppe Italiane, cinque Champions League, cinque Supercoppe UEFA, due Coppe Intercontinentali e una Coppa del Mondo per club.

Questo il riassunto dell’avventura incredibile del Cavaliere al Milan, reso possibile dall’acquisto di giocatori straordinari come Van Basten e Gullit. In ambito di calciomercato fece sognare l’intero popolo milanista, dando vita a quella che forse è stata la squadra migliore di tutti i tempi. Campioni su campioni e tra questi non si può non citare un certo Alessandro Costacurta, ex difensore centrale nonché leggenda del club lombardo.

Costacurta e il retroscena su Berlusconi: la richiesta bizzarra dell’ex patron rossonero

Oggi ‘Billy’ è un apprezzato opinionista per conto di ‘Sky Sport’. Proprio ai microfoni della nota emittente satellitare, Costacurta è intervenuto a poche ore dalla morte di Berlusconi per ricordare il suo ex presidente. Il classe ’66 ha svelato che Sacchi e Berlusconi avanzavano ai giocatori rossoneri delle richieste incredibili.

“Mi ricordo che una delle prima era mollare le nostre fidanzate. Quello fu uno dei motivi di scontro con Berlusconi“, ha dichiarato Costacurta. Quest’ultimo e i suoi vecchi compagni, inoltre, credevano di avere a che fare con una persona fin troppo proiettata in avanti, che non aveva capito dove si trovasse.

Ma l’ex centrale ammette: “Poi, però, riguardando i trofei del Milan, si può capire come in realtà fossimo noi i pirla“. D’altronde, Silvio Berlusconi è sempre stato un visionario. Non si è mai esaurita in lui la voglia di superare i limiti, rendendo possibile l’impossibile. Perché riscrivere la storia di una nazione intera non è cosa da tutti, decisamente.