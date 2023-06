Hamilton sta per firmare: annuncio ufficiale prima del Canada

Il Mondiale di Formula 1 2023 sembra già assegnato virtualmente a Max Verstappen. Ma Lewis Hamilton rilancia la sfida al rivale e alla Red Bull

Una sfida da rilanciare in un momento in cui la Red Bull e Max Verstappen sembrano invincibili. La scuderia di Milton Keynes è a un passo dalla conquista del terzo mondiale piloti consecutivo e le sette vittoria su sette gran premi fin qui disputati sono una sentenza inappellabile. Ma c’è chi come Lewis Hamilton non vuole arrendersi, soprattutto in vista delle stagioni a venire.

In una competizione come la Formula 1 bastano pochi dettagli per stravolgere equilibri che sembrano consolidati. Per questo motivo il fuoriclasse inglese sette volte campione del mondo continua a sognare la conquista dell’ottavo titolo iridato che ne farebbe il pilota più vincente della storia.

Qualche settimana fa si era diffusa la notizia, poi smentita dal diretto interessato, di una trattativa caldissima con il presidente della Ferrari John Elkann che secondo alcuni media britannici aveva offerto a Hamilton qualcosa come 46 milioni di euro l’anno per le prossime tre stagioni.

Ma questa presunta trattativa sarebbe naufragata nel momento in cui il grande capo della Mercedes, Toto Wolff, ha deciso di rompere gli indugi rilanciando a sua volta con una proposta molto simile nella durata del contratto e nell’ingaggio.

Il contratto di Hamilton con le Frecce d’Argento scade alla fine del 2023 e Wolff ha capito che non c’era tempo da perdere.

Hamilton, c’è la svolta: accordo fatto e firma imminente. Tifosi al settimo cielo

Secondo le ultime indiscrezioni l’intesa tra Lewis e la scuderia di Brackley sarebbe stata trovata qualche giorno fa e l’annuncio ufficiale del rinnovo di contratto potrebbe arrivare poco prima del Gran Premio del Canada.

Per ora si tratta solo di rumors ma tutti gli indizi fin qui raccolti vanno in quella direzione. Nonostante qualche dubbio iniziale Hamilton non se l’è sentita di lasciare la Mercedes e così si è arrivati alla soluzione che fa felici tutti.

Tutti tranne i tifosi della Ferrari che per qualche settimana hanno cullato il sogno di vedere il più grande pilota degli ultimi quindici anni indossare la tuta rossa del Cavallino Rampante.

Hamilton che vince l’ottavo titolo mondiale proprio al voltante della Ferrari che fu di Michael Schumacher. Sarebbe stata una specie di bella favola da tramandare ai posteri, ma alla fine il sogno è rimasto chiuso in un cassetto.