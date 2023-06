Segue Dzeko in Turchia: doppio addio all’Inter

Non solo Edin Dzeko, anche un altro nerazzurro pronto a trasferirsi nella capitale della Turchia

La cocente delusione per il ko nella finale di Champions League contro il Manchester United di Pep Guardiola (sesto tecnico ad aver vinto almeno una ‘Coppa dalle grandi orecchie’ con due team diversi e l’unico ad aver realizzato due triplete, con il Barcellona e appunto con i Citizens) è stata metabolizzata.

Del resto, bisogna guardare avanti e ripartire. In fondo, le sconfitte, soprattutto quando come nel caso dei nerazzurri si esce dal campo con l’onore delle armi, aiutano a crescere preparando il terreno per le future vittorie. E poi c’è una stagione, la prossima, da programmare in cui i nerazzurri, oltre che tentare di ripetere la straordinaria cavalcata in Champions, dovranno giocoforza puntare al tricolore.

Non a caso le grandi della Serie A hanno già avviato le grandi manovre in vista della riapertura del calciomercato. Non è da meno la ‘Benemata’, i cui uomini mercato dopo l’inevitabile pausa per l’ultimo atto della Champions lavorano alacremente per mettere a punto le strategie di mercato.

Doppio addio all’Inter: Gagliardini segue Dzeko in Turchia

Proprio Istanbul, che ha ospitato la finale di Champions League, potrebbe essere la prossima destinazione di due reduci nerazzurri dello sfortunato match contro i Citizens.

Edin Dzeko, 14 gol, di cui 4 in Champions League, in 52 presenze stagionali, anche contro la corazzata City ha offerto il suo contributo anche se non ha timbrato il cartellino dei marcatori. Un lavoro di sacrificio, in aiuto ai suoi compagni del reparto difensivo, oscuro ma prezioso sebbene non sia servito a evitare la sconfitta.

Tuttavia, a 37 anni compiuti l’età comincia a farsi sentire e, quindi, in scadenza di contratto a fine mese, all’Ataturk Olympic Stadium potrebbe essere andato in scena il canto del cigno di Sarajevo. In tal caso, come detto, a offrire un ‘tetto’ al ‘cigno’ bosniaco è il Fenerbahce, blasonato club della capitale turca.

Dunque, Edin Dzeko si appresta a ritornare sul luogo del ‘delitto’, in quella Istanbul che ha fatto da sfondo alla sua più grande amarezza sportiva. Ma potrebbe essere accompagnato da un altro nerazzurro in scadenza il prossimo giugno: Roberto Gagliardini.

Il centrocampista ex Atalanta dopo una stagione in cui ha raggranellato 19 presenze complessive, per poco più di 1000 minuti giocati, senza peraltro mai brillare, non rientra nei piani futuri del club nerazzurro mentre i turchi potrebbero offrirgli un biennale.

Occasione da cogliere al volo per 29enne centrocampista che così andrebbe a infoltire la pattuglia degli ex della Serie A che giocano nella Super Lig turca, sempre più una sorta di ‘cimitero degli elefanti’ per il calcio italiano.