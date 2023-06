Inter choc, ha detto sì: il big se ne va

L’Inter, a stretto giro di posta, sarà costretta a dire addio ad un bomber: l’accordo è imminente

Si è messa in moto l’Inter, dopo il vertice di mercato tenutosi nei giorni scorsi che ha coinvolto l’amministratore delegato Marotta ed il tecnico Simone Inzaghi.

Il primo colpo è stato piazzato e porta il nome di Yann Aurel Bisseck, prelevato dall’Aarhus per 7 milioni. Ora la priorità consisterà nel rimpinguare il reparto offensivo, alla luce dei tanti addii che andranno in scena nelle prossime settimane.

Confermare Romelu Lukaku, ad esempio, si preannuncia quanto mai complicato. Il Chelsea, infatti, è apparso poco propenso a concederlo di nuovo in prestito e di recente ha lanciato l’idea di uno scambio alla pari con Nicolò Barella. Ipotesi poco gradita ai nerazzurri, che puntano invece a riavere il belga a condizioni agevolate facendo leva sulla sua volontà di rimanere a Milano.

Le interlocuzioni proseguiranno e non è da escludere che Lukaku venga inserito nella maxi-operazione che potrebbe portare André Onana alla corte di Mauricio Pochettino. Si vedrà più avanti. Per il momento, le parti sono molto distanti.

Addio in vista pure per Joaquin Correa, autore di una stagione da dimenticare. Per l’argentino appena 4 gol e 3 assist in 41 apparizioni complessive. Un bottino deludente che, unito al lauto stipendio percepito (3.5 milioni netti all’anno), renderà inevitabile il divorzio.

Il suo profilo piace molto al Fenerbahce, pronto ad ingaggiare anche un altro componente della rosa di Inzaghi. Parliamo di Edin Dzeko, legato all’Inter fino al 30 giugno.

Inter, un bomber se ne va: imminente l’accordo decisivo

La trattativa per il rinnovo è scattata da ormai diverso tempo tuttavia i vari contatti tra le parti non si sono rivelati sufficienti per trovare un’accordo.

La dirigenza, in particolare, ha messo sul piatto un prolungamento annuale che ha spinto l’ex Roma a valutare l’idea di chiudere l’esperienza in Italia e mettersi alla prova in altri contesti. Possibile, in tal senso, il trasferimento in Turchia: il Fenerbahce, infatti, si è fatto avanti proponendo al 37enne un ricco biennale da 4.5 milioni netti all’anno.

Mancano da sistemare gli ultimi dettagli ma l’operazione, stando a quanto riportato dal portale turco ‘Fanatik’, è ad un passo dalla chiusura. Una perdita pesante per l’Inter, alla luce del contributo offerto quest’anno dal bosniaco (14 gol e 5 assist in 52 apparizioni complessive), che renderà obbligatorio l’acquisto di nuovi innesti.

Diversi i nomi segnati in rosso nel taccuino di Marotta tra cui quello di Roberto Firmino che, dopo aver lasciato il Liverpool, può firmare con un altro club a parametro zero. Viva, inoltre, la pista che porta a Dodi Lukebakio di proprietà dell’Hertha Berlino retrocesso in Zweite Bundesliga.