Nuova valutazione: Lukaku cambia squadra

Romelu Lukaku vedrà scadere il prestito all’Inter a fine giugno: per l’attaccante belga nuova valutazione e la possibilità di cambiare squadra, cosa sta succedendo

Una stagione divisa a metà per Romelu Lukaku. Il bomber belga ha vissuto i primi mesi della sua seconda esperienza all’Inter condizionato da infortuni e da una forma fisica che tardava ad arrivare. I risultati sono stati deludenti, anche nel Mondiale del Qatar con il Belgio, e si è parlato di lui come di un flop.

Con l’arrivo della primavera però c’è stata la svolta: Lukaku è tornato ad essere l’attaccante capace di trascinare la squadra e, anche in questo caso, i risultati sul campo sono stati evidenti. Da febbraio, infatti, il 30enne di Anversa è tornato a segnare con continuità: dodici i gol messi a segno in tutte le competizioni, impreziositi anche da sei assist per le reti dei compagni di squadra.

Un rendimento che di fatto ha riaperto le discussioni sul suo futuro. Fino a gennaio, infatti, erano in pochi a volere la sua conferma in nerazzurro, ora le cose sono cambiate ma non è detto che l’Inter riesca a tenerlo. Il motivo è sicuramente da ricercare nella formula con la quale è stato ripreso dal Chelsea (prestito secco e oneroso) e nell’ingaggio elevato del calciatore, ma non solo. Una novità può spingere Lukaku verso un altro club.

Inter, valutazioni su Lukaku: può cambiare squadra

La novità che potrebbe cambiare il futuro di Lukaku è la rivoluzione tecnica in corso al Chelsea. Dopo i milioni di euro spesi senza risultati, il patron Boehly ha deciso di affidare il rilancio dei ‘Blues’ a Mauricio Pochettino. L’allenatore argentino ritorna in sella dopo un anno di stop e dovrà riportare al successo il club londinese.

Per farlo potrà contare sulle ingenti risorse finanziarie della proprietà, ma l’ex Psg ha intenzione anche di sfruttare meglio la rosa a sua disposizione. Tra i calciatori che Pochettino ha intenzione di valutare c’è – stando a quanto riferisce il giornalista Ekrem Konur su Twitter – anche Lukaku.

Prima di prendere qualsiasi decisione sul belga, il nuovo tecnico del Chelsea vuole valutarlo nel ritiro pre-campionato. Soltanto dopo deciderà se tenerlo a Londra, dandogli la possibilità di riscatto dopo che l’ultima stagione in Blues era stata molto deludente, o rimetterlo sul mercato. Soltanto in quest’ultimo caso l’Inter potrebbe rifarsi avanti, magari provando a strappare un prestito bis a condizioni favorevoli. Prima però c’è Pochettino e la valutazione che può cambiare il futuro di Lukaku.