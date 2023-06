Dal Galatasaray alla Serie A, è fatta per il ritorno: intesa trovata

Il mercato della Serie A, a stagione ormai praticamente conclusa, sta entrando nel vivo ed è già tempo di grandi manovre. In tal senso, si sta avvicinando il grande ritorno in Serie A, col giocatore che si saluterà con il Galatasaray, squadra con la quale si è rilanciato in maniera importante.

E’ stata la stagione del rilancio per tanti calciatori al Galatasaray quest’anno. Il celeberrimo club di Istanbul, infatti, ha rimpinguato ancora di più il suo ricchissimo palmares portando a casa il suo ventitreesimo titolo di Turchia. Come è normale che sia vista la grande stagione disputata, molti dei suoi gioielli sono finiti nel mirino di tanti club a livello europeo, attratti anche dall’accessibilità degli ingaggi. Anche la Serie A ne ha puntati alcuni e tra questi uno sembra davvero vicino al ritorno. Nel quartiere di Galata, infatti, il giocatore ha ritrovato la sua forma migliore ed ora vuole tornare in Italia, il Paese che gli ha permesso di affacciarsi al grande calcio.

Dal Galatasaray alla Serie A

Il legame tra il Galtasaray e la Serie A negli ultimi anni si è fatto sempre più stretto. Merito, senza ombra di dubbio, dei tanti calciatori che, a dir poco famosi nel calcio italiano, hanno deciso di provare l’esperienza della Super Lig turca. I nomi più eclatanti sono senza ombra di dubbio quelli di Icardi e Mertens, ma non sono i soli ad aver fatto questo percorso.

In quel di Istanbul si è rilanciato in maniera importante anche Lucas Torreira. L’ex centrocampista, tra le altre, di Arsenal, Atletico Madrid e Fiorentina, è diventato presto centrale nel progetto tattico di Okan Buruk ed un idolo per la tifoseria. Adesso, però, il suo destino sembra riportarlo per la terza volta in Italia, dopo le avventure con Sampdoria e Fiorentina. E’ una esplicita richiesta, infatti, di Maurizio Sarri alla Lazio e la proprietà si sta muovendo per accontentare il proprio tecnico.

Torreira alla Lazio

L’uruguaiano, infatti, rappresenta i tre innesti chiesti da Sarri con maggiore insistenza insieme a Domenico Berardi ed a Piotr Zielinski, che dovrebbe andare a colmare il vuoto lasciato dalla partenza ormai apparentemente inevitabile di Milinkovic-Savic. L’ex Arsenal è un giocatore da tempo stimato da Sarri, che lo ha chiesto, senza riuscire a chiudere questo affare, già ai tempi in cui allenava il Napoli. Tenendo conto che per il Galatasaray ha speso solo 6 milioni di euro, si tratta di un affare decisamente alla portata per la Lazio e trovare l’intesa sarà molto facile.