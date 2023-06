L’Inter beffa la Juve al fotofinish: colpaccio nerazzurro

L’Inter di Beppe Marotta sta superando in corsa la Juve per un suo grande obiettivo nel calciomercato, la sterzata è decisiva

Il direttore nerazzurro coglie l’occasione al volo, al di là dell’esito della finale di Champions League ci sarà un altro innesto nell’Inter. L’ok di Simone Inzaghi alla trattativa diventa un fattore fondamentale, il rinforzo alzerà la qualità della rosa.

I nerazzurri pensano anche al calciomercato, nonostante tutto. L’ansia dei tifosi è verso la finale, quella dei dirigenti è a 360 gradi considerando anche il futuro.

Arrivata al traguardo più bello, si pensa all’Inter e a come migliorarla, gli innesti di qualità sono sempre ben graditi. Proprio per questo, Marotta sta puntando su un’operazione di peso per il futuro.

L’Inter beffa la Juve, un top player vestirà la maglia nerazzurra. È un calciatore dalla massima resa, lo ha dimostrato anche in Serie A con una stagione stupenda che lo ha portato a essere uno dei più desiderati d’Europa.

Inter, il colpo è pronto in Serie A

Sei reti e cinque assist in campionato non sono pochi per un esterno di difesa, soprattutto se esordiente nella massima serie. La consapevolezza è di poter fare un colpaccio vero e proprio, ed è questo il momento di accelerare nella trattativa.

L’Inter è consapevole di avere un nuovo appeal e su ciò fa leva, considerando come di esterni se ne trovano pochi a questo prezzo. Carlos Augusto all’Inter, un affare importante per il prossimo futuro, da trattare ora col Monza di Adriano Galliani.

Quotazione intorno ai 15 milioni di euro, l’italo-brasiliano è stato il motore sulla sinistra dei brianzoli, più determinante degli attaccanti per l’11° posto raccolto dalla neopromossa.

Raffaele Palladino lo ha lanciato a tutta fascia, è diventato dominante e anche contro l’Inter ha offerto prove di alta qualità. Si parte da 15 mln, ma l’Inter ha ottimi rapporti col club, considerando i tanti affari nel corso del tempo come Sensi e Di Gregorio, nonché con altri giovani in prestito come Carboni.

L’Inter vuole Carlos Augusto, è pronto a lasciare qualche talento in prestito o a titolo definitivo ai brianzoli per abbassare il prezzo.

Esposito e Fabbian sono nomi caldi, ma va considerando come il brasiliano vada in scadenza nel 2024 e quindi la cessione sarà forzata.

Lo stesso terzino aveva rifiutato altre mete per la mancata garanzia del posto da titolare, nell’Inter si alternerebbe con Dimarco mentre Gosens troverà una nuova squadra in Bundesliga.