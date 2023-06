Juliana Moreira straripante in costume: curve da capogiro

Juliana Moreira anticipa l’estate con audacia e mostra un costume che infiamma i suoi numerosi fan sui social

La showgirl brasiliana è sempre più amata in Italia, la sua avventura nello spettacolo prosegue ed è diventata ormai un punto di riferimento. Moglie di Edoardo Stoppa, si concede scatti focosi e con un seguito decisamente importante.

Simpatia e femminilità sono le armi vincenti per Juliana Moreira che, dal suo arrivo in Italia, è riuscita sempre più a conquistare il pubblico. Il volto Mediaset iniziò in sordina come una semplice valletta ma pian piano ha saputo ritagliarsi un buon spazio all’interno della tv italiana.

La moglie di Edoardo Stoppa è sempre un personaggio seguito, molti sono gli impegni sociali dei due ma è in tv che riesce a rendersi protagonista al grande pubblico.

Il suo programma di punta è quel Paperissima Sprint che accompagna le estati degli italiani, anche se Juliana Moreira appassiona i fan per ben altro. Le sue ultime foto in costume sono state davvero apprezzate, la showgirl brasiliana aumenta il numero degli ammiratori sul web.

Moreira in costume fa centro

I suoi 41 anni sembrano essere un dettaglio, ne dimostra tranquillamente una decina di meno e con grande spontaneità si mostra davanti ai fan.

Recentemente è stata ospite a Verissimo presentando tutta la sua famiglia e lo ha fatto sempre con grande sincerità, la stessa che la accompagna nella vita quotidiana e negli impegni lavorativi. Tra una pubblicità e una conduzione, però, c’è una Juliana Moreira in costume che appassiona decisamente il largo pubblico conquistato su Instagram.

Foto che appassionano i fan, pubblicizza un costume da bagno bianco e rosso che si abbina perfettamente al suo colorito. I 750mila sostenitori della Moreira sono in visibilio, hanno avuto un bell’anticipo sulla prossima estate con la classe della brasiliana dal fisico tonico e asciutto, supportato anche dalle tante maratone che corre un po’ in giro per tutta l’Italia.

Juliana Moreira diventa così protagonista, è diventata nei mesi scorsi ufficialmente anche una cittadina italiana e lo ha detto con grande orgoglio, proprio per l’affetto che la lega alla nazione che l’ha adottata quasi vent’anni fa e dove è cresciuta artisticamente.

La modella proseguirà i suoi impegni pubblicitari e lavorativi, ma rimane sempre un punto di riferimento estivo in tv, il suo volto e la sua voce rallegreranno le serate su Canale 5 mostrando gli errori e le papere sul piccolo schermo con spensieratezza e divertimento.