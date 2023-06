Rifiuta la Juve, il motivo lascia i tifosi senza parole

Dice no alla Juventus: il motivo del ‘gran rifiuto’ è da non crederci. Tifosi spiazzati. Ecco tutti i dettagli

Tra addii e (probabili) arrivi, la ricostruzione della Juventus stenta a decollare. La disastrosa stagione dei bianconeri, culminata nel settimo posto in campionato, è stata consegnata alle statistiche. La “Vecchia Signora”, dunque, guarda avanti ma rifarsi il trucco non è così semplice.

Con un allenatore, Max Allegri, confermato pubblicamente ma dato sul piede di partenza, con destinazione l’Arabia Saudita, e un Direttore sportivo designato, Cristiano Giuntoli, che ancora non si è liberato dal contratto che lo lega per un altro anno al Napoli, il futuro del club bianconero è un rebus.

Tifosi bianconeri, quindi, comprensibilmente preoccupati. Dell’annunciato nuovo corso della Juventus al momento neanche l’ombra. Eppure, tutte le big della Serie A hanno già iniziato le grandi manovre in vista della riapertura, il 1° luglio, del calciomercato.

Lucas Vasquez rifiuta la Juve: c’entra la Champions League

In attesa che si sblocchi la situazione per il Direttore sportivo bianconero in pectore, la responsabilità delle strategie di mercato è stata affidata a Giovanni Manna. Tuttavia, al momento si registrano solo voci sui possibili obiettivi dei bianconeri. Voci per nulla incoraggianti.

L’esterno Renan Lodi è da tempo seguito dai bianconeri sul quale, però, è fiondato il Benfica, con il brasiliano che non esclude un ritorno in Brasile. Alto rischio, quindi, che la “Vecchia Signora” dopo averlo a lungo monitorato si ritrovi alla fine con un pugno di mosche in mano.

Ma non è tutto. Oltre al possibile smacco per l’esterno dell’Atletico Madrid, che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Nottingham Forest, i bianconeri devono fare i conti anche il ‘gran rifiuto‘ del loro principale obiettivo di mercato.

Lucas Vazquez, 4 gol e 3 assist in 30 apparizioni stagionali con la camiseta blanca del Real Madrid, ha detto no. Non ne vuole sapere di aggiungere le righe nere al bianco che indossa sin dagli anni nelle cantera delle merengues (tranne per una parentesi di una stagione, 2014-15, all’Espanyol) e preferisce fare la panchina alla Casa Blanca che essere titolare in bianconero.

Il motivo? La Juventus, come detto, la prossima stagione la Champions League la guarderà alla televisione o in streaming. E di certo la neonata Conference League (il West Ham ha appena vinto, ai danni della Fiorentina, la seconda edizione), ai cui nastri di partenza ci saranno anche i bianconeri, non ha lo stesso fascino della ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Effetti collaterali della fallimentare ultima stagione della ‘Vecchia Signora’ la cui onda lunga rischia di condizionare anche la prossima, quella che negli auspici di tifosi e addetti ai lavori dovrà riportare la Juventus laddove per blasone deve stare.